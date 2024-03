Η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο - Το συγκινητικό βίντεο

H Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη μορφή του καρκίνου

Η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο και ανακοίνωσε προσωπικά στον κόσμο. Σε ένα συγκινητικό βίντεο, αποκάλυψε ότι ο όγκος βρέθηκε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε, στην αρχή της χρονιάς.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσε ότι θα έπρεπε πρώτα να αναρρώσει από το χειρουργείο κι έπειτα να ξεκινήσει χημειοθεραπεία.

«Ήταν δύο απίστευτα δύσκολοι μήνες για όλη την οικογένειά μας, αλλά είχα μία φανταστική ομάδα γιατρών που με φρόντισαν εξαιρετικά, κάτι για το οποίο αισθάνομαι ευγνώμων», ξεκίνησε.

Η Κέιτ Μίντλετον είπε πως στο πλευρό της ήταν πάντα ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ενώ τόνισε πως μαζί, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διατηρήσουν το θέμα όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη δημοσιότητα.

«Το σημαντικότερο είναι ότι μας πήρε χρόνο να το εξηγήσουμε στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λουί, με σωστό τρόπο, και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα γίνω καλά»

