Royal θεωρίες συνωμοσίας: Ο Κάρολος που πέθανε και το βίντεο της Κέιτ Μίντλετον

Πείτε μας επιτέλους πού είναι η Κέιτ, έχουμε χάσει τον ύπνο μας

Η φετινή Καθαρά Δευτέρα δεν ήταν σαν τις άλλες. Δεν με βρήκε να τρώω χταποδάκι και ταραμοσαλάτα, ούτε να αναρωτιέμαι γιατί πετάει χαρταετό ο κόσμος. Με βρήκε στο Παγκράτι, σε έναν καναπέ, να κάνω διαρκώς refresh στο #RoyalAnnouncement στο Χ –ακόμα και την ώρα που μαγείρευα (δηλαδή έκοβα κάτι λαχανικά) ζήτησα από τον φίλο μου να μπει να δει αν επιτέλους είπαν κάτι για την Κέιτ Μίντλετον.

Ήξερα για τις φήμες περί «σημαντικής ανακοίνωσης» στο BBC, για τους δημοσιογράφους που λέγεται ότι είναι σε ετοιμότητα και πως η Κέιτ Μίντλετον μάλλον δεν κρύβεται επειδή έκοψε λάθος τις αφέλειές της. Όταν, λοιπόν, άρχισα να διαβάζω ότι ο Κάρολος πέθανε, λέω «εδώ είμαστε, η Νταϊάνα τα βλέπει από εκεί πάνω (ή κάτω) και γελάει». Ε, ο Κάρολος δεν πέθανε ποτέ.

Τα νέα για τον θάνατο του Καρόλου έγιναν γνωστά στα ρωσικά μίντια το απόγευμα της Δευτέρας: «Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ είναι νεκρός». Ε, δεν ήταν. Οι φήμες ξεκίνησαν από το Telegram, και συγκεκριμένα από το κανάλι της Vedomosti, η οποία υπήρξε μία από τις πιο έγκυρες της χώρας και πλέον λειτουργεί σαν εξαιρετικό μέσο προπαγάνδας –τι ποιο σύνηθες να συμβεί; Η είδηση έγινε viral σχεδόν αμέσως –βέβαια, υπήρχαν υποψίες ότι επρόκειτο για fake news καθώς δεν υπήρχε ανακοίνωση ούτε από το BBC ούτε από το ίδιο το Παλάτι.

Παρότι καταλάβαμε ότι ο Τσαρλς ζει, η ζημιά είχε γίνει. Πεθαίνει; Αυτή είναι η σημαντική είδηση που όλοι περιμένουμε; Θα τον πεθάνουν νωρίτερα για να ξεχάσουμε ότι η Κέιτ είναι άφαντη από τα Χριστούγεννα; Είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν και τα πρώτα memes.

If Charles died today and they wait until tomorrow to announce it I’m gonna be so mad because the tweets will be epic and I’ll have to be *at work* pic.twitter.com/Q42GDhm2uy — DIBs 🏳️‍🌈🫶 (@rwrqueer) March 18, 2024

Queen Camilla after king charles died 18 months into his reign

pic.twitter.com/tdFnfA2Rzr March 18, 2024

if king charles really died then kate will have to make an appearance pic.twitter.com/SYq9wcb0nO — kie 🪩 (@karmaisthekie) March 18, 2024

Μετά, ήρθε το βίντεο. Δεν χρειάζεται καν να το περιγράψουμε, ξέρεις καλά τι δείχνει. Είναι αυτό με το πριγκιπικό ζεύγος να κάνει χαρούμενο βόλτα σε μία λαϊκή αγορά, σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Αυτό το θολό βίντεο που, παρά την κακή ανάλυση, δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι η Κέιτ Μίντλετον και το ίντερνετ παραληρεί –μαζί του κι εγώ.

Ποια είναι αυτή η γυναίκα; Καταρχάς, έχει άλλες γωνίες, άλλη μύτη, άλλο ύψος. Έπειτα, υποτίθεται ότι χειρουργήθηκε πρόσφατα και αναρρώνει. Γιατί την αφήνει να κουβαλά σακούλες; Γιατί, ολόκληρο Παλάτι, δίνει αποκλειστικότητα στο ΤΜΖ και όχι στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης; Ας ήταν η Daily Mail. Και το σημαντικότερο όλων: είναι δυνατόν να περνά δίπλα στους κοινούς θνητούς η εξαφανισμένη πριγκίπισσα και να μη γυρίζει κανείς ούτε να την κοιτάξει;

Η επικρατέστερη θεωρία συνωμοσίας θέλει τη γυναίκα στο βίντεο να μην είναι καν royal, αλλά η Χάιντι Έιγκαν, μία σωσίας της πριγκίπισσας. Κέιτ, Κέιτι, Χάιντι –κολλάει. Μοιάζει εξαιρετικά και με τις δύο.

I see why Prince William wore I hat to hide his face. He could be recognized.



But no one was going to mistake that lady for Kate Middleton. This video is from TMZ. That does not look like Kate Middleton to me. https://t.co/HFAgpaDEHF pic.twitter.com/TrRd3J1Opu — Carmen's Granddaughter (@CarmenGranddau1) March 18, 2024

Κι επειδή αυτή δεν ήταν η Κέιτ, έρχεται το άλλο ερώτημα: Πού είναι;

Πέρα από την τέλεια ιδέα για BBL και κακές αφέλειες, υπάρχει η θεωρία πως θέλει να χωρίσει. Ο Κάρολος μάλλον πεθαίνει, ο Ουίλιαμ θα γίνει βασιλιάς και έχει μία τελευταία ευκαιρία να φύγει. Θα φύγει, όμως; Μετά από όσα πέρασε για να γίνει Βασίλισσα;

Άλλη θεωρία τη θέλει να χειρουργήθηκε πράγματι στο στομάχι, αλλά το πήγε ένα βήμα παραπέρα, τονίζοντας ότι η αιτία ήταν η βουλιμία, ενώ η πιο τρελή ιδέα είναι πως τη σκότωσαν.

Επειδή, εδώ που φτάσαμε, όλοι έχουμε γίνει συνωμοσιολόγοι, η δική μας εκδοχή για αυτό που συμβαίνει, είναι η εξής: Η Κέιτ Μίντλετον θέλει να αναρρώσει μόνη της, μακριά από τη δημοσιότητα. Δεν εμφανίζεται στο βίντεο, και δεν είναι σε καμία από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Αυτό που δεν ξέρουμε, κι εκεί είναι που οργιάζει η φαντασία μας, είναι ο λόγος πίσω από τις τόσο λάθος κινήσεις του Παλατιού. Η εκδοχή που καταλήγουμε και δεν χάνει, είναι η κλασική, η ελληνική: Τους έχει ματιάσει η Μέγκαν Μαρκλ.