Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πρόωρη εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση συμβαίνει συνήθως γύρω στην ηλικία των 52 ετών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται νωρίτερα, πριν από τα 45 ή ακόμη και πριν από τα 40. Περίπου το 5% των γυναικών περνούν από πρώιμη εμμηνόπαυση, με συνηθισμένα συμπτώματα όπως ακανόνιστη περίοδος, εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις.

7 σημάδια της πρόωρης εμμηνόπαυσης

Ακανόνιστες περίοδοι

Η εμμηνόπαυση συμβαίνει όταν η έμμηνος ρύση ενός ατόμου σταματά για 12 μήνες και δεν μπορεί πλέον να μείνει έγκυος. Ένα από τα πρώτα σημάδια της εμμηνόπαυσης είναι συχνά οι αλλαγές στον κύκλο της. Πριν από την πρώιμη εμμηνόπαυση, ο κύκλος της εμμηνόρροιας ενός ατόμου μπορεί να αλλάξει με τους ακόλουθους τρόπους:

Κοντύτερο από το κανονικό

Μεγαλύτερο από το κανονικό

Βαριά αιμορραγία

Οι περίοδοι συμβαίνουν κοντά η μία στην άλλη

Η περίοδος διαρκεί περισσότερο από 7 ημέρες

Χαμένες περίοδοι

Εξάψεις

Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις είναι δύο από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Οι εξάψεις εμφανίζονται όταν ξαφνικά νιώθετε πολύ ζέστη, συνήθως στο πρόσωπο και το άνω μέρος του σώματός σας. Οι νυχτερινές εφιδρώσεις μπορεί να σας κάνουν να ξυπνάτε τη νύχτα με έντονη εφίδρωση και ρίγος.

Οι ορμονικές αλλαγές που προκαλούν πρόωρη εμμηνόπαυση μπορεί να ευθύνονται για τις εξάψεις. Κάποια άτομα δεν εμφανίζουν εξάψεις ή νυχτερινές εφιδρώσεις κατά την εμμηνόπαυση, ενώ άλλα μπορεί να τις εμφανίζουν συχνά. Μια έξαψη μπορεί να διαρκέσει από 30 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά.

Διαταραγμένος ύπνος

Κατά την εμμηνόπαυση και την περιεμμηνόπαυση, μπορεί να έχετε πρόβλημα να κοιμηθείτε, να παραμείνετε κοιμισμένοι ή και τα δύο. Οι νυχτερινές εφιδρώσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις.

Αλλαγές στη σεξουαλική υγεία

Τα χαμηλότερα επίπεδα οιστρογόνων κατά την εμμηνόπαυση μπορούν να προκαλέσουν διάφορα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην κολπική και σεξουαλική σας υγεία, όπως:

Κολπική ξηρότητα

Επώδυνη σεξουαλική επαφή

Χαμηλότερη σεξουαλική ορμή.

Αλλαγές στην ουροδόχο κύστη

Οι γυναίκες που διέρχονται την εμμηνόπαυση και την πρόωρη εμμηνόπαυση μπορεί να παρατηρήσουν μειωμένο έλεγχο της ουροδόχου κύστης (διαρροή ούρων όταν πηδάτε, φτερνίζεστε ή γελάτε). Μπορεί επίσης να εμφανίσετε έντονη, ξαφνική επιθυμία για ούρηση. Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTI) είναι πιο συχνές επειδή η εμμηνόπαυση αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Αλλαγές στη διάθεση

Κατά την εμμηνόπαυση, μπορεί να αισθάνεστε πιο ευερέθιστες ή συναισθηματικά φορτισμένες. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η διάθεσή σας φαίνεται να αλλάζει γρήγορα και απροειδοποίητα. Η θόλωση του εγκεφάλου και τα προβλήματα μνήμης είναι επίσης συνηθισμένα. Ευτυχώς, υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας, όπως θεραπεία, υποστήριξη και φαρμακευτική αγωγή.

Αλλαγές στη σύνθεση του σώματος

Τα χαμηλότερα επίπεδα οιστρογόνων μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη σύνθεση του σώματος. Κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, πολλές γυναίκες παρατηρούν αύξηση στο σωματικό λίπος και στην περιφέρεια της μέσης. Οι μύες και οι αρθρώσεις μπορεί να πονάνε και το δέρμα μπορεί να είναι πιο λεπτό και ξηρό. 3

Αιτίες πρόωρης εμμηνόπαυσης

Κάποιες γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εμμηνόπαυσης από άλλα. Μερικοί παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα πρόωρης εμμηνόπαυσης περιλαμβάνουν:

Οικογενειακό ιστορικό : Εάν έχετε στενά μέλη της οικογένειας που έχουν βιώσει πρόωρη ή πρώιμη εμμηνόπαυση, είναι πιο πιθανό να την βιώσετε και εσείς.

Κάπνισμα : Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες που καπνίζουν μπορεί να ξεκινήσουν την εμμηνόπαυση δύο χρόνια νωρίτερα από εκείνα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Θεραπείες καρκίνου: Οι γυναίκες που έχουν λάβει χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία στην πυελική περιοχή τους ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρης ή πρώιμης εμμηνόπαυσης.

Χειρουργική επέμβαση: Η χειρουργική επέμβαση στις ωοθήκες ή τη μήτρα μπορεί να προκαλέσει εμμηνόπαυση. Επειδή η εμμηνόπαυση συμβαίνει όταν οι ωοθήκες σταματούν να παράγουν οιστρογόνα, οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που επηρεάζει τη λειτουργία τους μπορεί να προκαλέσει εμμηνόπαυση.

Αυτοάνοσα νοσήματα: Ορισμένες αυτοάνοσες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της νόσου του θυρεοειδούς, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των ωοθηκών και να οδηγήσουν σε πρόωρη εμμηνόπαυση.

Εάν υποψιάζεστε πρόωρη εμμηνόπαυση, μιλήστε με τον γυναικολόγο σας. Ορισμένες θεραπείες μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα και να βοηθήσουν στην πρόληψη μακροπρόθεσμων επιπλοκών.