Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν είστε αφυδατωμένοι

Πώς η αφυδάτωση επηρεάζει την αρτηριακή σας πίεση.

Η αφυδάτωση συμβαίνει όταν το σώμα χάνει πάρα πολύ νερό, συνήθως ως αποτέλεσμα της απώλειας υγρών με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που προσλαμβάνει και αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον όγκο του αίματος, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πτώσεις ή διακυμάνσεις της αρτηριακής σας πίεσης.

Πώς συνδέεται η ενυδάτωση με την αρτηριακή πίεση

Η κατάσταση ενυδάτωσής σας επηρεάζει την αρτηριακή πίεση μέσω της συσχέτισής της με τον όγκο του αίματος. Ο όγκος του αίματος είναι η συνολική ποσότητα υγρού που κυκλοφορεί μέσα στα αιμοφόρα αγγεία, συμπεριλαμβανομένων των αρτηριών, των τριχοειδών αγγείων, των φλεβών, των φλεβιδίων και της καρδιάς.

Το αίμα περιέχει ένα μεγάλο ποσοστό νερού, το οποίο βρίσκεται κυρίως στο πλάσμα, το οποίο αποτελεί έως και το 60% του όγκου του αίματος. Το νερό αποτελεί σχεδόν το 90% του πλάσματος. Επομένως, η αφυδάτωση προκαλεί μείωση του όγκου του αίματός σας, γεγονός που οδηγεί σε αλλαγές στην αρτηριακή πίεση.

Πώς η αφυδάτωση οδηγεί σε χαμηλή αρτηριακή πίεση

Η αφυδάτωση προκαλεί μείωση του όγκου του αίματός σας. Και όταν υπάρχει λιγότερο αίμα, υπάρχει λιγότερη πίεση στα τοιχώματα των αρτηριών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αρτηριακή πίεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια απότομη μείωση του όγκου του αίματος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που ονομάζεται υποβολαιμικό σοκ. Το υποβολαιμικό σοκ μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα σοβαρής αφυδάτωσης, προκαλώντας ανεπαρκή παροχή αίματος από την καρδιά στο σώμα.

Γιατί η αφυδάτωση μπορεί μερικές φορές να αυξήσει την αρτηριακή πίεση

Ενώ η αφυδάτωση αρχικά μπορεί να προκαλέσει χαμηλή αρτηριακή πίεση, αυτή η απότομη μείωση μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε επακόλουθη αύξηση. Αυτό συμβαίνει επειδή η μείωση του όγκου του αίματος λόγω έλλειψης νερού μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση ορισμένων ορμονών (αγγειοπιεστίνη ή αγγειοτενσίνη). Όταν το σώμα είναι αφυδατωμένο, το αίμα γίνεται πιο παχύ και πιο συμπυκνωμένο. Η καρδιά πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να αντλήσει το παχύρρευστο αίμα, κάτι που μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Η βαζοπρεσσίνη μπορεί επίσης να προκαλέσει συστολή των αιμοφόρων αγγείων, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στα αρτηριακά τοιχώματα και ενδεχομένως οδηγώντας σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η παρατεταμένη αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει σημαντική πίεση στην καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία και μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν είστε αφυδατωμένοι

Συνήθη συμπτώματα αφυδάτωσης περιλαμβάνουν:

Δίψα

Ξηροστομία

Ήπια κόπωση

Ζάλη ή λιποθυμία

Μυϊκές κράμπες

Ευερέθιστο

Σύγχυση

Λήθαργος

Ούρα που έχουν σκούρο κίτρινο ή κεχριμπαρένιο χρώμα

Η αφυδάτωση έχει ως αποτέλεσμα την ανισορροπία μεταξύ της πρόσληψης και των απωλειών υγρών, οδηγώντας σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές και πολλαπλές σωματικές δυσλειτουργίες. Μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως:

Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος

Επιληπτικές κρίσεις

Υποβολαιμικό σοκ (σοκ χαμηλού όγκου αίματος)

Είναι απαραίτητο να παραμένετε ενυδατωμένοι. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε σοβαρά σημάδια αφυδάτωσης.

Συμβουλές για να παραμένετε ενυδατωμένοι

Μπορείτε να λάβετε μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ενυδατωμένοι:

Πίνοντας αρκετό νερό : Οι ανάγκες σε νερό ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται από το επίπεδο δραστηριότητας, την εξωτερική θερμοκρασία και τυχόν προβλήματα υγείας.

Πίνετε επιπλέον υγρά εάν είστε άρρωστοι, όταν ο καιρός είναι ζεστός ή εάν ιδρώνετε.

Κατανάλωση τροφών με βάση το νερό : Καταναλώστε τροφές που περιέχουν κυρίως νερό , όπως καρπούζι, αγγούρια, σπανάκι και φράουλες.

Παρακολουθήστε την αρτηριακή σας πίεση. Εάν είναι εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή λόγω αφυδάτωσης, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Η διατήρηση της ενυδάτωσης είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Συμπτώματα όπως ζάλη, σκούρα ούρα ή σύγχυση θα πρέπει να σας ωθήσουν να αυξήσετε την πρόσληψη υγρών ή να ζητήσετε ιατρική φροντίδα.