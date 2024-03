Ώρα για βασιλικό drama. Δεν είσαι έτοιμος.

Βράσε νερό, φέρνουμε τσάι. Το royal drama σοβαρεύει και, τώρα που όλοι μιλούν για την «εξαφάνιση» της Κέιτ Μίντλετον, με νέες θεωρίες συνωμοσίας να κυκλοφορούν κάθε μέρα, επανήλθε στην επιφάνεια η φημολογούμενη εξωσυζυγική σχέση του Πρίγκιπα Ουίλιαμ με τη Ρόουζ Χάνμπερι.

Η ιστορία ξεκινά το 2019, όταν το βρετανικό tabloid The Sun, έγραψε πως η Κέιτ Μίντλετον είχε τσακωθεί με μία από τις καλύτερες φίλες της, τη Ρόουζ, για άγνωστους λόγους. Η Χάνμπερι είναι παντρεμένη με τον Μαρκήσιο του Τσάμλεϊ, Ντέιβιντ – άρα είναι Μαρκησία. Μένει πολύ κοντά στο εξοχικό του Ουίλιαμ και της Κέιτ, ενώ τα δύο ζευγάρια κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους.

Όλα πήγαιναν καλά ώσπου, σύμφωνα με τη Sun, η Μίτνλετον αποφάσισε να απομακρυνθεί χωρίς να δώσει εξηγήσεις. «Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα», δήλωναν πηγές. Κι ενώ οι δημοσιογράφοι που ήταν φιλικά προσκείμενοι στο Παλάτι διέψευδαν τα πάντα, ο δημοσιογράφος Τζάιλς Κόρεν έγραψε στο Twitter πως «όλοι ξέρουν για τον παράνομο δεσμό, αγάπη». Φυσικά και διέγραψε το tweet, όμως όλοι άρχισαν να μιλούν για την κρυφή σχέση του Γουίλ και της Ρόουζ, η οποία έχει τελειώσει πια.

Λίγο μετά τις φήμες για την παράνομη σχέση του με τη Μαρκησία του Τσάμλεϊ, ο Ουίλιαμ ήρθε αντιμέτωπος με το hashtag Prince of Pegging. «Τι είναι το pegging;», μπορεί να αναρωτιέσαι.



Είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις και, αν μας ρωτάς, όχι λόγος για σκάνδαλο, αλλά όταν είσαι royal δημιουργείς σκάνδαλο ακόμη κι αν φορέσεις λάθος κάλτσες.

Willy is getting the spotlight he wants. 🥳#PrinceOfPegging #princewilliamaffair pic.twitter.com/qZpH0KNYOk