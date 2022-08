Ενώ όλοι συζητούν για την πορεία της Εθνικής Αγγλίας γυναικών "Lionesses", τις τελευταίες ώρες ένα viral hashtag μετατοπίζει την προσοχή πάνω στον πρίγκιπα William και τις σεξουαλικές του ανάγκες

Ο πρίγκιπας William όπως φαίνεται, δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει από τις φήμες που τον θέλουν να έχει παράνομο δεσμό με τη Μαρκησία του Cholmondeley, Rose Hanbury αλλά και με άλλες γυναίκες. Το hashtag #PrinceWilliamsAffair έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες ώρες όσο η προσοχή του κόσμου είναι θεωρητικά στραμμένη στην Εθνική Αγγλίας γυναικών "Lionesses" και στις ευχές για καλή επιτυχία που δίνουν οι royals αλλά και ο ίδιος με τη μικρή Charlotte στην αγκαλιά του.

Το trend που ακολουθεί τον πρίγκιπα από χθες, του δίνει έναν ακόμη τίτλο. Τον κάνει εκτός από δούκα του Cambridge, «πρίγκιπα του pegging» και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Μπορεί τίποτα να μην έχει επιβεβαιωθεί αλλά ο William όσο είναι στο πλευρό της Kate, φαίνεται να αποζητά τον παθητικό ρόλο στο σεξ μέσα από άλλες γυναίκες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι προτιμά να ζητάει από εκείνες να διεισδύουν σε αυτόν με strap-on.

Πώς άρχισε να πιστεύει ο κόσμος ότι ο πρίγκιπας λατρεύει το pegging;

Πίσω από τις έντονες φήμες κρύβεται ο λογαριασμός DeuxMoi που ειδικεύεται στο gossip γύρω από τους celebrities. Παρόλο που παραμένει ανεπιβεβαίωτο αυτό που υποστηρίζει, αξίζει να αναφερθεί μόνο και μόνο για την τεράστια προσοχή που δίνει στον πρίγκιπα William.

«Είναι τόσο λάγνο που σχεδόν τρομάζουμε να το μοιραστούμε μαζί σας αλλά θα το κάνουμε. Αυτή η εξωσυζυγική σχέση στη βρετανική βασιλική οικογένεια είναι κοινό μυστικό στο Λονδίνο και είναι το θέμα σε κάθε πάρτι και ειδησεογραφικό πρακτορείο. Σε ένα πρόσφατο media πάρτι, μάθαμε ότι ο αληθινός λόγος πίσω από την απιστία είναι η αγάπη του πρίγκιπα για λίγο pegging, καθώς η γυναίκα του παραέχει παλιομοδίτικες ιδέες, για να του το παρέχει. Όσο για εκείνη, δεν την ανησυχεί και προτιμά ο σύζυγός της να στρέφεται αλλού για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του ανάγκες. Όσο τουλάχιστον τα πράγματα δεν περιπλέκονται συναισθηματικά, κάτι το οποίο συνέβη όπως φαίνεται με την τελευταία γυναίκα στη ζωή του».

Φυσικά, υπάρχουν πολλοί σύζυγοι στις βασιλικές οικογένειες που ενδίδουν σε παρόμοιους πειρασμούς αλλά ο πρίγκιπας William έγινε εδώ και λίγες ώρες ο «πρίγκιπας του pegging» εξαιτίας του φτερουγίσματός του με τη Μαρκησία. Όσο για το ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να κατέχουν τον τίτλο βάσει κληρονομιάς; Όπως υποστηρίζει το The Cut, ο πρίγκιπας Κάρολος, ο πρίγκιπας Harry, o πρίγκιπας Edward και στην κορυφή της λίστας αν ήταν εν ζωή, θα μπορούσε να είναι ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Η αρχή του σκανδάλου

Ο William ξεκίνησε παράνομη σχέση με την αριστοκρατική γειτόνισσά του και οικογενειακή φίλη, Rose Hanbury, όσο η Kate ήταν έγκυος στον πρίγκιπα Louis το 2018. Το σκάνδαλο άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, όπως ήταν αναμενόμενο καθώς είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στο βρετανικό παλάτι, επειδή ξύπνησαν μνήμες από την εποχή του σκανδάλου της εξωσυζυγικής σχέσης που διατηρούσε ο πρίγκιπας Κάρολος με την Καμίλα, ενώ ήταν παντρεμένος με τη Diana.

Το βιβλίο In William at 40: The Making of a Modern Monarch πάντως αναμένεται να ρίξει φως στη σχέση του ζευγαριού. Όπως τονίζει ο συγγραφέας στο απόσπασμα που εξασφάλισε η Mail, Kate και William έχουν διαφωνίες τις οποίες και χειρίζονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

«Εκείνος φωνάζει περισσότερο και η Kate έχει μια πιο ήρεμη προσέγγιση. Ο William χάνει το δίκιο του όταν φωνάζει κι εκείνη τον ακολουθεί αλλά με πιο ήρεμο τρόπο. Και οι δύο γνωρίζονται καλά και ο καυγάς ξεθυμαίνει εύκολα όταν προκύψει. Η Kate ξέρει καλά πώς να ηρεμήσει τον William. Η σχέση τους έχει γερά θεμέλια και του δίνει αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει ζήλεια και ένταση, είναι ευτυχισμένοι με την επιτυχία ο ένας του άλλου».