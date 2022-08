Η Taylor Swift μολύνει το περιβάλλον περισσότερο από κάθε άλλον celebrity- Τι απάντησε η ίδια

H Taylor Swift βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των celebrities που μολύνουν το περιβάλλον ανεπανόρθωτα

Η Taylor Swift κέρδισε μια πρωτιά που σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε. Έγινε η celebrity με τις υψηλότερες εκπομπές CO2 και ο λόγος είναι το ιδιωτικό της jet. Το προσωπικό της αεροσκάφος έχει κάνει μόνο για φέτος, 170 πτήσεις, απελευθερώνοντας τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτό σημαίνει ότι το jet ήταν συνολικά, σχεδόν 16 ημέρες στον αέρα. Η έκθεση της Yard διαπίστωσε από δεδομένα από τον λογαριασμό @CelebJets στο Twitter, ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος της Swift είναι το χειρότερο από όλα στον κόσμο των celebrities αναφορικά με τους ρύπους.

Taylor Swift's Falcon 7X 2,457 mile (2,135 NM) flight from BUR to ALB



~ 1,630 gallons (6,169 liters).

~ 10,922 lbs (4,954 kg) of jet fuel used.

~ $10,984 cost of fuel.

~ 17 tons of CO2 emissions.