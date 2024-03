Σκοτώθηκε ο ηθοποιός Τσανς Πέρντομο, γνωστός από τη σειρά «Gen V» - Ήταν μόλις 27 ετών

Σε τροχαίο δυστήχημα με μηχανή

Σοκ στον πλανήτη της show biz έχει προκαλέσει η δυσάρεστη είδηση πως σε ηλικία μόλις 27 ετών σκοτώθηκε ο Τσανς Πέρντομο, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά, «Gen V».

Όπως αναφέρει η Daily Star, ο ηθοποιός νεαρός είχε τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Δημοσίευμα του Variety αναφέρει πως δεν εμπλέκονται άλλα άτομα στο τροχαίο, όμως μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν βγει στο φως άλλες λεπτομέρειες.

Chance Perdomo, best known for his roles in Gen V and Chilling Adventures of Sabrina, has died at just 27 years old in a motorcycle accident. pic.twitter.com/ew7Bm99wMv