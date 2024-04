Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε μια εξομολόγηση για τον γάμο με τον Σαμ Άσγκαρι: «Δεν ήταν όλα ρόδινα»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μιλάει ανοιχτά για τον γάμο της με τον Σαμ Άσγκαρι, λίγους μήνες μετά το διαζύγιο

Όλα έδειχναν πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Σαμ Άσγκαρι ζούσαν έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος επισφραγίστηκε με τον γάμο τους. Ωστόσο, ο έγγαμος βίος δεν πήγε όπως υπολόγιζαν, αφού 14 μήνες μετά το μυστήριο, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς. Οι δυο τους υπήρξαν για έξι χρόνια ζευγάρι.

Τότε, η διάσημη τραγουδίστρια είχε εξομολογηθεί πως δεν άντεχε άλλο τον πόνο από αυτή τη σχέση και πως ανάμεσά τους υπήρχαν αγεφύρωτες διαφορές. Ο personal trainer κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2023.

Πριν από μερικές ώρες, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram - την οποία έσβησε λίγο μετά - και αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της, Σαμ Άσγκαρι. Στο εν λόγω βίντεο, το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι χορεύει μαζί και χαμογελάει, με εκείνον να τη σηκώνει στα χέρια του, ενώ στο φινάλε ανταλλάσουν ένα φιλί.

«Εκείνη τη φορά που με σήκωσε. Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο μερικές φορές, αλλά ειλικρινά είναι ζωτικής σημασίας... Είμαι ειλικρινά πολύ ευαίσθητη στις περισσότερες καταστάσεις», έγραψε αρχικά η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην ανάρτησή της αναφερόμενη στον γάμο τους με τον Σαμ Άσγκαρι.

Britney Spears reflects on relationship with ex Sam Asghari: It wasn’t ‘all peaches and cream’ https://t.co/ziI6BmnyQQ pic.twitter.com/oX50nxkhtz