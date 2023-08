Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Διαζύγιο ύστερα από 14 μήνες γάμου - Οι κατηγορίες για απιστία

Ο σύζυγος της Σπίαρς, Σαμ Ασγκάρι, έχει καταθέσει ήδη αίτηση διαζυγίου

Η ταραχώδης ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνεχίζεται, και αυτή φορά το ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει με την οικογένεια ή την κηδεμονία της, αλλά με τον σύντροφο της, ο οποίος έκανε αίτηση διαζυγίου μετά από 14 μήνες κοινής ζωής.

Σύμφωνα με το Page Six, ο Σαμ Ασγκάρι υπέβαλε χθες την αίτηση διαζυγίου από την Σπίαρς, κάνοντας λόγο για «ασυμβίβαστες διαφορές ανάμεσα τους» και ζητά από την διάσημη σταρ, να πληρώσει τη συζυγική υποστήριξη και τις αμοιβές των δικηγόρων του.

Britney Spears and husband Sam Asghari have reportedly broken up one year after their wedding. Get all the details on the "Baby One More Time" singer's path to divorce. https://t.co/ufyRinnViF

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 στα γυρίσματα του «Slumber Party» της Μπρίτνεϊ και παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022. Ωστόσο τα πράγματα ανάμεσα τους, φαίνεται να έχουν αλλάξει εδώ και αρκετό καιρό. Μια πηγή είπε στο Page Six ότι ο Ασγκάρι φέρεται να θέλει να επαναδιαπραγματευτεί το προγαμιαίο συμβόλαιό τους. «Προσπαθεί να διαπραγματευτεί παραχωρήσεις πέρα από την συμφωνία τους και απειλεί να δημοσιοποιήσει εξαιρετικά ενοχλητικές πληροφορίες για την τραγουδίστρια, εκτός και αν πληρωθεί».

Από την μεριά της τραγουδίστριας, έχει περάσει και η ίδια στην “αντεπίθεση”, έχοντας προσλάβει μια από τις καλύτερες δικηγόρους του Χόλιγουντ, για τη διαχείρηση διάσημων διαζυγίων.

Britney Spears has gathered top Hollywood divorce attorney, Laura Wasser, and the lawyer who helped end her conservatorship, Matthew Rosengart, for her divorce from Sam Asghari.



Sam is reportedly trying to contest their prenup to get more money from her. pic.twitter.com/6c4YfySqGf