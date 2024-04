Κατηγορείται και ο γιος του Diddy, επίσης ράπερ, για σεξουαλική κακοποίηση

Το περιστατικό, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έγινε σε ένα γιοτ που είχε ναυλώσει ο πατέρας του το καλοκαίρι του 2022

Μπορεί να συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η έρευενα για την εγκληματική δράση του Sean «Diddy» Combs για μια σειρά από σεξουαλικές επιθέσεις και σωματεμπορία, όμως δεν είναι το μόνο θέμα που αντιμετωπίζει η οικογένεια.

Τι εννοώ; Μόλις ήρθε στο φως ότι ο 25χρονος γιος του, Christian «King» Combs μηνύθηκε για σεξουαλική επίθεση κατά της Grace O'Marcaigh.

Πρόκειται για μια γυναίκα που εργαζόταν σε ένα γιοτ που είχε ναυλώσει ο πατέρας του το καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Sean 'Diddy' Combs' youngest son Christian 'King', 25, is sued for sexual assaulting a woman during a 2022 yacht party https://t.co/N3Gyui2nfs