Τόρι Σπέλινγκ: Μετανιωμένη για το διαζύγιο από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ - «Μήπως έπρεπε να μείνω;»

Η Τόρι Σπέλινγκ έχει δεύτερες σκέψεις για τον χωρισμό της από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ σχεδόν έναν χρόνο μετά το διαζύγιο

Η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ πήραν την απόφαση να χωρίσουν μετά από 17 χρόνια γάμου και 18 χρόνια κοινής πορείας. Έχουν αποκτήσει μαζί πέντε παιδιά. Η είδηση του διαζυγίου τους ανακοινώθηκε επίσημα από τον ηθοποιό τον Ιούνιο του 2023.

Τους τελευταίους δέκα μήνες, το άλλοτε παντρεμένο ζευγάρι έχει ακολουθήσει χωριστές πορείες, ανοίγοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή του. Σε πρόσφατο podcast της, η ηθοποιός του «Beverly Hills» εξομολογήθηκε πως έχει δεύτερες σκέψεις για τον χωρισμό της από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ και πολλές φορές αναρωτιέται, αν θα έπρεπε να έχει μείνει στον γάμο τους.

«Δεν θα πω ψέματα. Υπάρχουν στιγμές που λέω "μήπως έπρεπε να μείνω;". Ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα παιδιά από την παραμονή τους σε έναν γάμο, που υπάρχει μια οικογένεια, είναι στο ίδιο σπίτι, αλλά όλα κινούνται με δυστυχία και θυμό;», εξομολογήθηκε η Τόρι Σπέλινγκ.

Παράλληλα, μπήκε στη θέση των πέντε παιδιών τους, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει αν αξίζει ή όχι τελικά τον κόπο να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλάζοντας όλη την καθημερινότητά τους και μετακομίζοντας σε ένα καινούργιο σπίτι.

«Σε ποιο σημείο αξίζει τον κόπο να πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία που οι γονείς χωρίζουν και τα παιδιά πρέπει να πάνε σε ένα διαφορετικό σπίτι για να δουν έναν από αυτούς; Δεν γνωρίζω. Δεν ήξερα την απάντηση, μέχρι να μπω σε αυτό», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

