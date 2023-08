Τόρι Σπέλινγκ: Πλέον μένει σε τροχόσπιτο - Έχασε την έπαυλη της λόγω οικονομικών προβλημάτων

Η νέα ζωή της Τόρι Σπέλινγκ και των πέντε παιδιών της

Τέτοιες ιστορίες φαίνεται πως δεν υπάρχουν μόνο στην μεγάλη οθόνη, αλλά συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή. Η ζωή της Τόρι Σπέλινγκ, μεταφέρθηκε από την έπαυλη σε μοτέλ, και από μοτέλ σε τροχόσπιτο, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κόσμου, σχετικά με το πως συνέβη κάτι τέτοιο.



Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η διάσημη ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, έχοντας παράλληλα υποχρεώσεις και την ανατροφή των πέντε παιδιών της.



Από τη νέα της καθημερινότητα, έχουν κυκλοφορήσει πολλές εικόνες παπαράτσι με το νέο κατάλυμα της οικογένειας και η Τόρι Σπέλινγκ έχει απαθανατιστεί να μεταφέρει φαγητό αλλά και να μαζεύει τα παιχνίδια των παιδιών της. Το προηγούμενο διάστημα, η ηθοποιός είχε καταλύσει σε ένα φθηνό, για τα δεδομένα της, μοτέλ αλλά πλέον έχει εγκαταλείψει και αυτόν τον χώρο. Η ίδια, να σημειωθεί, ισχυρίστηκε πως εγκατέλειψε την υπερπολυτελή της κατοικία γιατί είχε μούχλα, που προκαλούσε σοβαρά προβλήματα υγείας στην οικογένεια.

See photos of ‘struggling’ Tori Spelling and her kids living in RV https://t.co/GzgwyRzDtL pic.twitter.com/JnxfDtrWsV