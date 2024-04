Τόρι Σπέλινγκ: Η μητέρα της, Κάντι, αποκαλύπτει για τον δύσκολο χωρισμό της: «Χρειαζόταν τη στήριξή μου»

Η Τόρι Σπέλινγκ βρήκε καταφύγιο στην αγκαλιά της μητέρας της, Κάντι Σπέλινγκ, την περίοδο του χωρισμού της

Οι τελευταίοι μήνες έφεραν καθοριστικές αλλαγές στη ζωή της Τόρι Σπέλινγκ, αφού χώρισε από τον επί χρόνια σύζυγό της, Ντιν ΜακΝτέρμοτ. Οι δυο τους ανακοίνωσαν τη λήξη του γάμου τους τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο η αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε μόλις έναν μήνα πριν, τον Μάρτιο του 2024.

Η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ υπήρξαν για 18 χρόνια ζευγάρι και απέκτησαν πέντε παιδιά. Μετά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός του «Beverly Hills» μετακόμισε σε τροχόσπιτο μαζί με τα παιδιά της λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, σύμμαχος στο πλευρό της βρέθηκε η μητέρα της και σεναριογράφος - παραγωγός, Κάντι Σπέλινγκ.

Μιλώντας στο «People», εξομολογήθηκε πως η κόρη της βρήκε καταφύγιο στην αγκαλιά της, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ όλων αυτών των αλλαγών που έλαβαν χώρα στη ζωή της. Η Κάντι Σπέλινγκ στάθηκε στο πλευρό της Τόρι Σπέλινγκ και την υποστήριξε, βοηθώντας τη αποτελεσματικά να χειριστεί όσα συνέβησαν στη ζωή της.

Tori Spelling's Mom Candy Says Daughter 'Really Needed' Her Support amid Dean McDermott Split (Exclusive) https://t.co/B7XH9rqFev