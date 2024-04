Μέγκαν Μαρκλ: Νέα επίθεση από τον αδερφό της - Τη γελοιοποιεί δημόσια

Η νέα επίθεση του Τόμας Μαρκλ στην αδερφή του, Μέγκαν Μαρκλ, προκάλεσε αντιδράσεις στα ξένα Μέσα

Η ανύπαρκτη σχέση που έχει η Μέγκαν Μαρκλ με τον ετεροθαλή αδελφό της, Τόμας Μαρκλ, είναι ευρέως γνωστή. Ο 57χρονος δεν έχει σε καμία εκτίμηση το πρώην μέλος της βασιλικής οικογένειας - ούτε η ίδια φυσικά - και συχνά το βροντοφωνάζει δημοσίως, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και κάνοντας απρεπή σχόλια.

Στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι του στο Youtube, ο Τόμας Μαρκλ κοροϊδεύει για ακόμα μια φορά την ετεροθαλή αδερφή του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα ξένα Μέσα. Ο Τόμας Μαρκλ φοράει μαύρη περούκα και έχει ένα μαξιλάρι μέσα από τη μπλούζα του, θέλοντας να μιμηθεί την εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ και να τη γελοιοποιήσει.

Ο ίδιος προσβάλλει συνεχώς την αδερφή του, λέγοντας πω το καινούργιο όνομα της Μέγκαν Μαρκλ είναι «Me-gain». «Δεν είναι μόνο η ελευθερία του λόγου σου Μέγκαν, υπάρχει ελευθερία λόγου για όλους», ακούγεται να λέει. Να σημειωθεί, πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τόμας Μαρκλ «τα βάζει» με τη Μέγκαν Μαρκλ, εξαπολύοντας βέλη του εναντίον της.

Meghan Markle's brother accused of the 'ultimate betrayal' after unloading vile rants on YouTube dressed in a wig with cushion stuffed up his jumper introducing himself as 'Me-gain' https://t.co/wadHFtrZ8u pic.twitter.com/FQT3nwd8iY