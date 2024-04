Η Τέιλορ Σουίφτ τα «βάζει» με την Κιμ Καρντάσιαν στο νέο της άλμπουμ -Η αρχή της κόντρας τους

Τι συνέβη δέκα σχεδόν χρόνια πριν;

Ω, ναι. Η κόντρα της Τέιλορ Σουίφτ με την Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να συνεχίζεται και το 2024.

Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια φαίνεται να την αναζοπυρώνει ξανά σε ένα τραγούδι στο νέο της άλμπουμ με τίτλο, «The Tortured Poets Department: The Anthology».

Πρόκειται για το «thanK you aIMe», στο οποίο η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδάει για έναν «μπρονζέ, μαυρισμένο με σπρέι» νταή που η μαμά της «εύχεται να ήταν νεκρή».

Taylor Swift disses Kim Kardashian in scathing 'thanK you aIMee' song about high school bully

Οι πιστοί θαυμαστές της αμέσως κατάλαβαν πως τα κεφαλαία γράμματα στον τίτλο του, αποτελούν το μικρό όνομα της Καρντάσιαν, Κιμ.

Σε άλλους στίχους τονίζει πως ο αντίπαλός της «πατάει» πάνω στον «τάφο» της και υπογραμμίζει πως ο «αγώνας» τους δεν ήταν «δίκαιος».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Όλο αυτό το διάστημα που εσύ έριχνες μπουνιές, εγώ έχτιζα κάτι. Και δεν μπορώ να συγχωρήσω τον τρόπο που με έκανες να νιώσω».

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη των Τέιλορ Σουίφτ - Κιμ Καρντάσιαν

Όλα άρχισαν το 2016, όταν ο Γουέστ ράπαρε σε τραγούδι για το πώς αυτός και η Σουίφτ «μπορεί να κάνουν ακόμα σεξ» επειδή «έκανε αυτή τη σκ*λα διάσημη».

Όπως ήταν λογικό και επόμενο αντέδερασε και τότε η Κιμ Καρντάσιαν έβγαλε στο φως της δημοσιότητας ένα τηλεφώνημα της Τέιλορ Σουίφτ, στο οποίο φέρεται να έδωσε την έγκρισή της και το οποίο στη συνέχεια η τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι «καταγράφηκε παράνομα».

Από τότε μέχρι σήμερα δεν σταμάτησε να την αναφέρει σε πολλά τραγούδια της, όπως τα «Call It What You Want» και «Look What You Made Me Do».

Από την πλευρά της η Κιμ Καρντάσιαν σε ένα επεισόδιο του «Keeping Up With the Kardashians», είπε στη μητέρα της, Κρις Τζένερ ότι «ήθελε να υπερασπιστεί» τον Γουέστ και γι' αυτό τα έκανε όλα.