Η Τζούλια Φοξ μιλά για τη διετή αποχή από το σεξ: «Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα»

Η Τζούλια Φοξ μίλησε δημόσια για την απόφασή της να μην έχει σεξουαλικές επαφές

Για την απόφασή της να απέχει από οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή εδώ και 2,5 χρόνια μίλησε η Τζούλια Φοξ. Η γνωστή ηθοποιός θέλησε να γίνει κυρίαρχος του εαυτού της και η εν λόγω κίνησή της όχι μόνο δεν την έχει επηρεάσει στην καθημερινότητά της, αλλά αυτή την περίοδο νιώθει καλύτερα από ποτέ.

Η Τζούλια Φοξ άνοιξε το κεφάλαιο της αγαμίας στα social media, γράφοντας στα σχόλια ενός βίντεο στο Tik Tok: «2,5 χρόνια χωρίς σεξ και ποτέ δεν ήμουν καλύτερα». Μπορεί μέσα στα χρόνια η προσωπική ζωή της να έχει γίνει πολλές φορές εξώφυλλο, όμως τα τελευταία χρόνια οι παπαράτσι δεν την έχουν «πετύχει» ποτέ με κάποιον σύντροφο.

