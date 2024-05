Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Δεν πανηγυρίζω που είμαι αδύνατη»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα ήθελε να έχει έναν διαφορετικό σωματότυπο

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει αποδείξει πολλές φορές μέσα από συνεντεύξεις της πως τα πρότυπα που έχει θέσει η κοινωνικά και συχνά συνδέονται με διάφορα στερεότυπα, δεν έχουν καμία θέση στη ζωή της. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη Κάρι Μπράντσο προέβη σε μια δήλωση που δύσκολα θα άκουγες από γυναίκα, αφού παραδέχτηκε πως δεν της αρέσει το αδύνατο σώμα της.

Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Glad We Had This Chat» και εξομολογήθηκε πως δεν της αρέσει που είναι τόσο αδύνατη και πως θα προτιμούσε να έχει περισσότερα κιλά, πηγαίνοντας έτσι κόντρα στις παλιακές αντιλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα.

«Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του σταυρό να σηκώσει. Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι αδύνατη, το μισώ. Και αν γνωρίζατε τα αδέλφια μου, είναι η ίδια γενετική σύσταση. Δεν σκέφτομαι ή πανηγυρίζω το γεγονός ότι είμαι αδύνατη. Θα προτιμούσα να ήμουν περισσότερα κιλά, αλλά έτσι λειτουργεί το σώμα μου», εξήγησε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Sarah Jessica Parker admits she HATES being thin and finds it 'difficult' to gain weight - as actress reveals a love of theatre brought her and Matthew Broderick together https://t.co/TFj3yJZMw4