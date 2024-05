Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν παντρεύτηκε κρυφά με τον γιο του Τζον Μπον Τζόβι

Χαρές και πανηγύρια στο Χόλιγουντ

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο γιος του Τζον Μπον Τζόβι, Τζέικ Μπον Τζόβι παντρεύτηκαν κρυφά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, η ηθοποιός του «Stranger Things» και ο γιος του ροκ σταρ, εντοπίστηκαν στην περιοχή Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, φορώντας τις βέρες τους.

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi Flaunt Rings, First Pics Since Wedding | Click to read more 👇 https://t.co/MySG7DoRTF