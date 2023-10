Η Άνια Τέιλορ Τζόι παντρεύτηκε (ξανά) τον Μάλκολμ ΜακΡέι σε μια ανατρεπτική τελετή στην Βενετία

Ο γάμος της Άνια Τέιλορ Τζόι είχε κάτι από την προσωπικότητα της και της ταίριαζε υπέροχα

Το διάσημο ζευγάρι είχε παντρευτεί ξανά σε μυστική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με ελάχιστους παρευρισκόμενους. Ωστόσο τώρα αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια πιο επίσημη τελετή, προσκαλώντας 150 καλεσμένους στην Βενετία, για να ζήσουν και εκείνοι μαζί τους μια ιδιαίτερη ημέρα της ζωής τους. Άνια Τέιλορ Τζόι και Μάλκολμ ΜακΡέι ένωσαν ξανά πριν από λίγες ώρες τους δεσμούς τους και το έκαναν με τον δικό τους μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο.

Anya Taylor-Joy is getting married! https://t.co/stOUb3aOA0

Στα τυπικά της εκδήλωσης, ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν και η Κάρα Ντελεβίν, όπως επίσης και η Τζένιφερ Γκάρνερ, οι οποίες είναι και στενές φίλες της ηθοποιού. Οι καλεσμένoι μεταφέρθηκαν στον χώρο της τελετής με γόνδολες, ενώ λίγο πριν το μυστήριο ο φωτογραφικός φακός, εντόπισε την νύφη Άνια σε ένα μπαλκόνι, πριν αλλά και μετά την ετοιμασία της.

anya taylor-joy prepping for her wedding day pic.twitter.com/UFYvcRqQMU

Η Τέιλορ Τζόι δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση την κλασσική νύφη, και δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την ίδια. Επέλεξε ένα πολύ ιδιαίτερο μπεζ νυφικό με κεντήματα, ένα ιδιαίτερα bold μακιγιάζ με σκούρες αποχρώσεις στα χείλη, το οποίο της ταίριαζε ιδανικά και ανέδειξε τα μαλλιά της με ένα half up half down χτένισμα.

Η Daily Mail αναφέρει ότι διοργανωτές του γάμου ήταν οι The Wedding Boutique, ένα γραφείο που είναι γνωστό για τους εντυπωσιακούς και πολυτελείς γάμους. Το portfolio τους περιλαμβάνει γάμους από την Ακτή Αμάλφι μέχρι την Τοσκάνη και άλλες πολυτελείς τοποθεσίες.

Όσον αφορά το διάσημο ζευγάρι είναι μαζί από τον Μάιο του 2021, ενώ η σχέση τους είναι απ' απόσταση, αλλά όπως φαίνεται επιτυχημένη. Σε συνέντευξή της στο παρελθόν, η πρωταγωνίστρια του «The Queen's Gambit» είχε δηλώσει για τον αγαπημένο της: «Μπορεί να μην έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο και είναι δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα είναι και τέλειο, γιατί όταν είστε μαζί εκτιμάτε τον χρόνο που έχετε. Οι καθημερινές μας δραστηριότητες μου δίνουν μεγάλη χαρά, λατρεύω να πηγαίνω μαζί του στο βενζινάδικο και μετά να πηγαίνουμε για πρωινό».

Anya Taylor-Joy and Malcolm McRae are now married. 💍 pic.twitter.com/0HR6glMDVh