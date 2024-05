Μάθιου Πέρι: Τα «Φιλαράκια» ενώνονται και βοηθούν την αστυνομία να βρει ποιος του έδωσε την κεταμίνη

Οι συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια» θα βοηθήσουν στην έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε σε ηλικία 54 ετών πριν από επτά μήνες, «παγώνοντας» τους θαυμαστές του σε ολόκληρο τον πλανήτη, αφού κανείς δεν περίμενε αυτό το αιφνίδιο τέλος για τον αγαπημένο κωμικό. Ήταν μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου, όταν ο βοηθός του τον βρήκε μέσα στο τζακούζι χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του Μάθιου Πέρι οφείλεται σε υπερβολική δόση κεταμίνης, η οποία προκάλεσε επιπλοκές στον οργανισμό του. Μετά τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε πως η κεταμίνη είχε ληφθεί 2-3 ώρες πριν από τον θάνατό του και απ’ ότι φαίνεται έμελλε να είναι μοιραία.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως ο φάκελος της υπόθεσης έχει κλείσει, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έναν νέο κύκλο ερευνών, προσπαθώντας να εντοπίσουν τον άνθρωπο που έδωσε στον Μάθιου Πέρι την υπερβολική ποσότητα κεταμίνης, η οποία προκάλεσε και τον θάνατό του.

