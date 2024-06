Κάνιε Γουέστ: Πρώην βοηθός του τον μηνύει για σεξουαλική παρενόχληση

Οι αποκαλύψεις για τις παραβατικές συμπεριφορές του Κάνιε Γουέστ δεν έχουν τέλος

Ο Κάνιε Γουέστ έρχεται για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων και ο λόγος δεν είναι (φυσικά) καλός. Μία νέα μήνυση κατά του διάσημου τράπερ είδε το φως της δημοσιότητας, αφού πρώην βοηθός του τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση και μη καταβολή της αποζημίωσής της μετά την απόλυσή της.

Ειδικότερα, η Λορέν Πισκιότα κατέθεσε μήνυση, αναφέροντας πως η συνεργασία της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021, όταν εκείνος προετοιμάζονταν να λανσάρει τη δική του σειρά παπουτσιών σε συνεργασία με αθλητική εταιρεία.

Η πρόταση που έκανε ο καλλιτέχνης για τη θέση της βοηθού ήταν 1.000.000 δολάρια για 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η Λορέν Πισκιότα την αποδέχθηκε και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής, ο ίδιος απαίτησε να κλείσει τον λογαριασμό της στο «Only Fans», από το οποίο έβγαζε 1.000.000. Ο ράπερ, ωστόσο, της αντιπρότεινε να της δίνει 2.000.000 προκειμένου να μην υπάρχει διαφορά στα έσοδά της.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και τότε άρχισαν τα προβλήματα, όπως περιγράφει η Λορέν Πισκιότα στη μήνυσή της. Ο Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε να της στέλνει χυδαία μηνύματα, περιγράφοντας φαντασιώσεις του, σεξουαλικές πράξεις, αλλά και βίντεο από ερωτικές συνευρέσεις του με άλλες γυναίκες.

