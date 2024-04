Κάνιε Γουέστ: Ύποπτος για ξυλοδαρμό άντρα που φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στην Μπιάνκα Σενσόρι

Ο ράπερ βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας

Σεξουαλική επίθεση κατά της Μπιάνκα Σενσόρι, φαίνεται πως εξαπέλυσε ένας άντρας, πριν λίγες μέρες στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι του Κάνιε Γουέστ. Μάλιστα, μερικές πηγές, είχαν δηλώσει ότι ο ράπερ βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας ως ύποπτος για ξυλοδαρμό, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενός άντρα που «προσπάθησε να αρπάξει» τη Σενσόρι.

Ωστόσο, στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Guardian, η ομάδα του Κάνιε Γουεστ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως: «Το "άρπαξε" είναι κατάφωρα ανεπαρκές ως περιγραφή αυτού που συνέβη». Παράλληλα, τόνισε: «Η Μπιάνκα δέχθηκε σωματική επίθεση. Ο επιτιθέμενος δεν συγκρούστηκε απλώς μαζί της. Έβαλε τα χέρια του κάτω από το φόρεμά της, απευθείας στο σώμα της, την άρπαξε από τη μέση, τη γύρισε και στη συνέχεια προσπάθησε να τη φιλήσει. Την κακοποίησε και της επιτέθηκε σεξουαλικά».

