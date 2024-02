Η Μπιάνκα Σένσορι βγήκε χωρίς εσώρουχο στο Παρίσι. Διψά για προσοχή ή είναι σε κακοποιητική σχέση;

Δεν είναι «αμφιλεγόμενα outfits», είναι κακοποιητική συμπεριφορά μπροστά στα μάτια μας

Η Μπιάνκα Σένσορι βγήκε χωρίς εσώρουχο, φορώντας μόνο ένα διάφανο καλσόν. Φαίνονταν κανονικά τα γεννητικά της όργανα. Ο Κάνιε Ουέστ, φυσικά και ήταν κανονικά ντυμένος. Άρθρα στα αμερικανικά μίντια κάνουν λόγο για ένα ακόμη «εκκεντρικό outfit» και ο κόσμος, ευτυχώς, ανησυχεί για αυτό που της συμβαίνει. Η Μπιάνκα Σένσορι μάλλον δεν αποζητά την προσοχή και υπάρχει κάτι άλλο, πολύ σημαντικότερο, στην ευρύτερη εικόνα.

Kanye West's wife Bianca Censori is walking around with her bare vagina on show in Paris https://t.co/1sPTmzDxWM pic.twitter.com/vy6M7cV8jY