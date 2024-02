«Οι γονείς της είναι τόσο στεναχωρημένοι και δεν την αναγνωρίζουν», λέει πηγή από το κοντινό περιβάλλον της οικογένειας της Μπιάνκα Σένσορι

«Η Μπιάνκα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό αν δεν την έλεγχε κάποιος», αναφέρει κοντινή πηγή της Σενσόρι στην Daily Mail επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα περί χειριστικότητας από τον Κάνιε Γουέστ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι γονείς της 29χρονης Μπιάνκας έχουν δείξει έντονη ανησυχία και αγωνία για την κόρη τους, από τότε που μπήκε σε σχέση με τον Κάνιε. Το αποκορύφωμα ήρθε τις προηγούμενες ημέρες όπου είδαν την κόρη τους κυριολεκτικά γυμνή μέσα στο κρύο, και όντας καλυμμένη με ένα διάφανο αδιάβροχο.

Kanye West and his wife Bianca Censori seen going to the studio last night. pic.twitter.com/bUvhx9IvcH



«Οι γονείς της 29χρονης εκφράζουν πιο έντονα από ποτέ το φόβο ότι η κόρη τους έχει αφεθεί κυριολεκτικά στα χέρια του ράπερ, ο οποίος ελέγχει την κάθε της κίνηση», συμπληρώνει η πηγή. Στην πρόσφατη εμφάνιση της η Μπιάνκα κινδύνευε να παραβιάσει τους νόμους της Καλιφόρνια. Ο ποινικός κώδικας ορίζει την «άσεμνη εμφάνιση» ως σεξουαλικό έγκλημα. Ο νόμος αυτός απαγορεύει την εκ προθέσεως έκθεση των απόκρυφων σημείων του σώματος σε δημόσιο χώρο παρουσία άλλου προσώπου που μπορεί να ενοχληθεί ή να προσβληθεί.



«Η οικογένεια και οι φίλοι της νιώθουν ταπεινωμένοι, καθώς η κατάστασή της χειροτερεύει όλο και περισσότερο», είπε πηγή κοντά στην οικογένειά της για να συνεχίσει: «Η Μπιάνκα προφανώς δεν συνειδητοποιεί ότι αυτό που φόρεσε δεν είναι μόνο αηδιαστικό και αποτελεί κακό παράδειγμα, αλλά ενδεχομένως παραβιάζει και τον νόμο. Εν τω μεταξύ, ο Κάνιε είναι καλυμμένος με πέντε στρώματα ρούχων και όταν η γυναίκα του έδειχνε να κρυώνει, ενώ ήταν γυμνή και τυλιγμένη σε πλαστικό, δεν της πρόσφερε ούτε μια από τις κάπες του».

L.A.'s forecast lately is a 100% chance of rain, and a 0% chance #BiancaCensori will cover up her body during outings with her husband #KanyeWest.



— TMZ (@TMZ) February 13, 2024