Δώρο Παρασκευής; Ο Κάνιε Γουέστ διέγραψε (ξανά) τα social media του - Του έγραφαν να επιστρέψει στον δρόμο του Θεού

Μετά τις αντιδράσεις για την ίδρυση εταιρείας παραγωγής πορνό

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Κάνιε Γουέστ έχει τραβήξει τα φώτα επάνω του - γι’ ακόμα μια φορά - κι ο λόγος δεν είναι άλλος από την ανακοίνωση εκπροσώπου του που ανέφερε ότι ο ράπερ σχεδιάζει να ιδρύσει τη δική του εταιρεία για την παραγωγή πορνό, η οποία πρόκειται να βγει στον αέρα πολύ σύντομα.

Αυτό το νέο βήμα του, λοιπόν, κάθε άλλο παρά πρόσφορο έδαφος βρήκε, καθώς ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων, με τα αρνητικά μηνύματα να έχουν κατακλύσει τους λογαριασμούς του στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μη μπορώντας να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο κύμα που έσκασε πάνω του, ο Κάνιε Γουέστ αποφάσισε να κλείσει τα προφίλ του στα social media.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 46χρονος ράπερ, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει αδυναμία στο πορνό και, μάλιστα, αυτή ήταν η αιτία που καταστράφηκε η οικογένειά του, απογοήτευσε τους θαυμαστές του με αυτή την κίνηση και έτσι δεν έλειψαν τα ειρωνικά σχόλια. «Νόμιζα ότι έδωσες τη ζωή σου στον Χριστό. Τι έγινε φίλε; Το πήρες πίσω ή τι;», ήταν ένα από αυτά.

Kanye West DELETES social media amid backlash to Yeezy porn studio which saw irate spiritual fans accuse controversial rapper of 'selling his soul to the devil' https://t.co/LoXvMYlWTS pic.twitter.com/81dM3HKmrZ