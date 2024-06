Ο royal γάμος της χρονιάς - Παντρεύτηκε ο Χιού Γκρόσβενορ, δισεκατομμυριούχος και πιο περιζήτητος εργένης της Βρετανίας

Η εκλεκτή της καρδιάς του και η παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο Χιου Γκρόσβενορ, δούκας του Ουέστμινεστερ, δισεκατομμυριούχος και πιο περιζήτητος εργένης της Βρετανίας, έκανε την μεγάλη ανατροπή και παντρεύτηκε όχι μια γυναίκα βασιλικής ή αριστοκρατικής καταγωγής, αλλά την Ολίβια Χένσον στον καθεδρικό ναό του Τσέστερ.

Η νύφη, η οποία χαρακτηρίζεται από τον βρετανικό Τύπο ως μια «απλή γυναίκα που πατάει γερά στη γη», είναι 31 ετών, μιλάει ισπανικά και ιταλικά, έχει πτυχίο πάνω στις Ισπανικές Σπουδές και τα Ιταλικά από το Trinity College του Δουβλίνου και εργάζεται στην Belazu -μια επωνυμία συστατικών της B Corp-, όπου έχει αναλάβει καθήκοντα Key Account Manager.

Στην τελετή βρέθηκε και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο αφού ο Χιου Γκρόσβενερ εκτός από βαφιστήρι του βασιλιά Καρόλου είναι και νονός του πρίγκιπα Τζορτζ.

Ο γαμπρός έφτασε στον ναό με ένα Land Rover με τους κουμπάρους του λίγο πριν τις 11.30 π.μ., πριν χαιρετήσει τα πλήθη. Κατόπιν εμφανίστηκε η Ολίβια με μια vintage Bentley, φορώντας ένα υπέροχο νυφικό με μακρύ πέπλο, με την υπογραφή της σχεδιάστριας, Emma Victoria Payne.

Sealed with a Kiss 💋 The Duke of Westminster Hugh Grosvenor and Olivia Henson just after being married 🤵‍♂️👰🏻‍♀️💍❤️❤️ pic.twitter.com/Mxw9PSephW

Το συνδύασε με την Tiara Faberge Myrtle Leaf που φτιάχτηκε για τις νύφες των Γκρόσβενορ την ημέρα του γάμου τους, ένα εμβληματικό κόσμημα που ανήκει στην οικογένεια από το 1906.

Όσον αφορά στην ανθοδέσμη της αυτή απαρτιζόταν από λουλούδια που μαζεύτηκαν από τους κήπους του σπιτιού της οικογένειας του δούκα, του Eaton Hall.

The moment the Duke of Westminster and his wife stepped outside Chester Cathedral! 📸💍 pic.twitter.com/OGufWxPgNq

Μεγάλος απών από την γαμήλια τελετή ήταν ο δούκας του Σάσεξ, Χάρι. Πηγή μάλιστα από το περιβάλλον του δήλωσε στο περιοδικό «People» ότι αποφάσισε να μην παραστεί στον γάμο, αφού κατάλαβε τις δυσκολίες που θα προκαλούσε η παρουσία του.

The bride, Olivia Henson, has arrived at a very windy Chester Cathedral.



Her wedding dress and veil have been designed by Emma Victoria Payne.



The bespoke embroidery design on the bridal gown and veil was hand drawn and reimagined by Emma Victoria Payne, incorporating… pic.twitter.com/PygnBLjDje