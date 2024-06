Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Οι φωτογραφίες με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή του γιατί οδηγούσε μεθυσμένος

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ παραβίασε το STOP, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ

Με έναν περίεργο τρόπο ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, αφού από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, φορώντας χειροπέδες. Και να πούμε ότι δεν έφταιγε, έφταιγε. Ο γνωστός τραγουδιστής μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ελεύθερος, ωστόσο στις 26 Ιουλίου θα βρεθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την παραβατική συμπεριφορά του.

Ωστόσο, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επέστρεφε από εστιατόριο ξενοδοχείου, όπου είχε πάει να δειπνήσει μαζί με φίλους. Το ρολόι έδειχνε μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο τραγουδιστής αγνόησε μια πινακίδα STOP και συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του. Τότε, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να ακινητοποιήσουν το όχημα και να ελέγξουν τα στοιχεία του οδηγού.

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ να κάνει αλκοτέστ, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε επανειλημμένως. Όπως ανέφερε ένας από αυτούς, ο τραγουδιστής φαινόταν από μακριά ότι έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. «Βεβαιώθηκα ότι ήταν σε κατάσταση μέθης, τα μάτια του ήταν κόκκινα και γυάλιζαν, ενώ όταν μου μίλησε αναδύθηκε από την αναπνοή του μια μυρωδιά αλκοόλ. Η ομιλία του ήταν αργή, ασταθής και αρνήθηκε όλα τα αλκοτέστ», ήταν τα λόγια του αστυνομικού.

New photos of Justin Timberlake reportedly leaving court this morning wearing a baseball hat, jeans & sneakers. He’s expected to be back in court later this month. https://t.co/ybFUAXf2CS