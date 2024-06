«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα...» - Οι πρώτες δηλώσεις του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μετά τη σύλληψή του

Όσα είπε από τη σκηνή του United Center στο Σικάγο για την επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρρεια μέθης στα Χάμπτονς

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ξεκίνησε την περιοδεία του από το Σικάγο και όπως ήταν λογικό και επόμενο κατά τη διάρκεια που ήταν στη σκηνή ερμηνεύοντας τις επιτυχίες του, αναφέρθηκε στη σύλληψή του.

Να σου θυμίσω πως ο τραγουδιστής απασχόλησε τον Τύπο τις προηγούμενες ημέρες όταν συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρρεια μέθης στα Χάμπτονς.

Συγκεκριμένα ο Τζάστινα είπε στο United Center πως: «Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ξέρω ότι καμιά φορά δεν είμαι ο καλύτερος άνθρωπος για να αγαπάτε, αλλά ξέρω ότι το κάνετε έτσι κι αλλιώς».

“I know sometimes.. I’m hard to love. But you keep on loving me and I love you right back.”



- Justin Timberlake speaking to his SOLD OUT crowd in Chicago tonight!



🎥: wright7680 pic.twitter.com/NLCp2qr1VY