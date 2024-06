O Σον Πεν απολαμβάνει τη single ζωή: «Η καρδιά μου δεν θα ραγίσει ποτέ ξανά από έρωτα»

Ο Σον Πεν δεν θα επιτρέψει στον έρωτα να τον παρασύρει

Στα 63 χρόνια του, ο Σον Πεν φαίνεται να είναι πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ για τι θέλει, αλλά και τι δεν θέλει στη ζωή του. Ο διάσημος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στους «New York Times» και αναφέρθηκε στη νέα οπτική που έχει αποκτήσει για το κεφάλαιο σχέσεις. Ο ίδιος έχει θέσει κάποια ξεκάθαρα προσωπικά όρια.

«Είμαι απλά ελεύθερος. Αν πρόκειται να είμαι σε μια σχέση, θα είμαι ακόμα ελεύθερος ή δεν θα είμαι σε αυτή τη σχέση και συνεπώς δεν θα πληγωθώ. Η καρδιά μου δεν θα ραγίσει ξανά από ρομαντισμό», τόνισε ο Σον Πεν στη συνέντευξή του.

Ο ηθοποιός έχει αναθεωρήσει για πράγματα και καταστάσεις και έχει επανεξετάσει τα δεδομένα της ζωής του. Η αυτοφροντίδα και η ψυχική ηρεμία και αρμονία αποτελούν πλέον την προτεραιότητά του. «Το πρώτο πράγμα που βλέπω το πρωί είναι δύο μάτια που αναρωτιούνται τι θα κάνω για να τα κάνω ευτυχισμένα εκείνη την ημέρα. Σπάνια μπορεί κανείς να ανταποκριθεί», εξήγησε.

