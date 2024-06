Οπτική ψευδαίσθηση; Η JLo, που δεν αφήνει συνεργάτες να την κοιτούν στα μάτια, μπήκε σε κανονική πτήση

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας

Είναι μία κακή εποχή για την Τζένιφερ Λόπεζ. Tο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, απέτυχε. Η περιοδεία της, ακυρώθηκε. Η σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ, μάλλον διαλύεται. Πρόκειται για μία ξεκάθαρη κατάσταση κρίσης, η οποία έχει ξεκάθαρη λύση: Διακοπούλες στην Ιταλία. Το κακό είναι πως οι μέρες πέρασαν κι η JLο έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα: Να πετάξει με κανονικό αεροπλάνο, με κοινούς θνητούς από τη Νάπολη στο Παρίσι.

Όπως πολύ σωστά το έθεσε το ΤΜΖ, η «Jenny from the Block» έγινε «Jenny from the Cabin». Μπήκε όντως σε φυσιολογικό αεροσκάφος και, παρότι βρισκόταν μπροστά-μπροστά, σε business class, ένιωσε μέρος του λαού. Κι από τη μία είναι αστείο, από την άλλη μιλάμε για μία γυναίκα που ζει σε έπαυλη με 30 μπάνια και ταξιδεύει σχεδόν αποκλειστικά με ιδιωτικό τζετ.

Κάτι συμβαίνει με τα οικονομικά των celebrities, πάντως, επειδή η Λόπεζ δεν είναι η μόνη. Ο Κάνιε Ουέστ πέταξε σαν κανονικός άνθρωπος στο Τόκιο -δεν μπορούσε να πληρώσει το αεροπλάνο του, άραγε; Τόσο πολύ έχει ακριβύνει η κατάσταση; Επειδή, και η Τέιλορ Σουίφτ, εθεάθη στο αεροδρόμιο JFK.

Έρχεται η κατάρρευση;