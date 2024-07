Το cringe που ένιωσε η Ντούα Λίπα την έκανε το meme της εβδομάδας, σε ακριβώς μισό λεπτό

Μία απολαυστική Ντούα Λίπα, αυτήν τη μέτρια Τετάρτη

Η Ντούα Λίπα ήταν headliner στο Γκλάστονμπερι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ήταν όπως πάντα υπέροχη και αυτό δεν είναι το θέμα μας. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Το θέμα είναι ότι βίωσε το cringe στο πετσί της, η στιγμή υπάρχει σε βίντεο, την είδαμε και νιώσαμε την ανάλογη ετεροντροπή.

Η Ντούα Λίπα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, έγινε:

Και δεν το προσπάθησε καν.

Περπατούσε αμέριμνη, κρατώντας μία μπίρα στο χέρι της κι απολαμβάνοντας τη ζωή. Εκεί, τη σταμάτησε ένας άντρας, κρατώντας το γιουκαλίλι του -δεν έχει ίχνος πονηριάς αυτή η φράση. Της είπε πόσο φανταστική είναι και της ζήτησε να ακούσει 30 δευτερόλεπτα από ένα κομμάτι του. Και η Ντούα το έκανε, καθαρά από ευγένεια,.

Χαμογελούσε άβολα, τον σταμάτησε, του έδωσε την πιο αμήχανη αγκαλιά και έφυγε λέγοντας «το λατρεύω, φίλε, είναι πολύ καλό». Με το που κυκλοφόρησε το βίντεο, έγινε meme.

Μπορείς να την απολαύσεις με την ησυχία σου:

I’m crying she did not give a single fuck pic.twitter.com/GbSAiVvG3R