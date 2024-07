Η Βανέσα Χάντζενς και ο Κόουλ Τάκερ απέκτησαν το πρώτο παιδί τους

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της κρατούν στην αγκαλιά τους το μωρό τους

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι πολύ ξεχωριστό για τη Βανέσα Χάντζενς και τον σύζυγό της και παίκτη του μπέιζμπολ, Κόουλ Τάκερ, καθώς υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους. Η δημοφιλής ηθοποιός, που συστήθηκε στο κοινό μέσα από το «High School Musical», γέννησε, όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα.

Σύμφωνα με το TMZ, η Βανέσα Χάντζενς και ο Κόουλ Τάκερ εθεάθησαν να βγαίνουν από νοσοκομείο στη Σάντα Μόνικα στις 3 Ιουλίου. Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας των δημοσιογράφων, οι δυο τους δεν θέλησαν να δώσουν καμία απάντηση, συνεπώς δεν γνωρίζουμε ούτε το φύλο του μωρού ούτε την ημερομηνία γέννησής του.

Vanessa Hudgens has given birth to her first child with husband Cole Tucker. pic.twitter.com/N7ZF8hEKQ9