Ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Κάνιε Γουέστ σε υπόθεση ξυλοδαρμού στρέφεται εναντίον του - Δεν τον έχει πληρώσει

δωωφω

Δύσκολα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια για τον Κάνιε Γουέστ, αφού η μια αρνητική είδηση διαδέχεται την άλλη και μάλιστα με... κινηματογραφική ταχύτητα, κάνοντας τον ράπερ το απόλυτο θέμα συζήτησης για όλους τους λάθους λόγους.

Η τελευταία έσκασε μόλις τώρα και αφορά σε έναν δικηγόρο που εκπροσωπούσε τον Κάνιε Γουέστ σε μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο οποίος ισχυρίζεται πως ο ράπερ όχι μόνο αρνείται να του δώσει την αμοιβή του, αλλά και να μιλήσει μάλιστα μαζί του.

Kanye West's lawyer no longer wants to represent him. The reason behind their issues revealed. https://t.co/OtnAhqVsQk