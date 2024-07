Κάνιε Γουέστ: Η σύζυγός του, Μπιάνκα Σένσορι, κατηγορείται ότι έστειλε πορνογραφικό υλικό σε υπαλλήλους του

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι απασχολούν γι’ ακόμα μια φορά τον διεθνή τύπο

Ο Κάνιε Γουέστ έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα επάνω του λόγω της δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κι ενώ οι μηνύσεις εις βάρος του για εκβιασμούς, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας καταθέτονται η μία μετά την άλλη, ήρθε η σειρά της συζύγου του, Μπιάνκα Σένσορι, να κατηγορηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το «Page Six», υπάλληλος του Κάνιε Γουέστ υποστηρίζει ότι Μπιάνκα Σένσορι του έστειλε έναν σύνδεσμο με «σκληρό πορνογραφικό περιεχόμενο», λίγο μετά την ανακοίνωση του Κάνιε Γουέστ ότι θα ιδρύσει τη δική του εταιρεία πορνό τον περασμένο Απρίλιο. Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, τα εν λόγω βίντεο ήταν προσβάσιμα σε ανήλικα παιδιά μέσα από την εφαρμογή που έφτιαξε ο Κάνιε Γουέστ και οι συνεργάτες του.

Και μπορεί στη συγκεκριμένη μήνυση η Μπιάνκα Σένσορι να κατηγορείται, όμως δεν θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη, όπως θα συμβεί με τον Κάνιε Γουέστ και έναν συνεργάτη του. Οι δυο τους θα απολογηθούν ακόμα για το γεγονός ότι φέρεται να μην πλήρωναν τους εργαζόμενους που έκαναν καθημερινά υπερωρίες, ώστε να φτιάξουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή με πορνό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται, κατηγορούνται για «καταναγκαστική εργασία και σκληρή, απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση», όπως επίσης και για ρατσιστική συμπεριφορά κατά των υπαλλήλων.

