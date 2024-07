Έγκυος η Μάργκο Ρόμπι - Θα γίνουν γονείς με τον Τομ Ακερλέι, μετά από 8 χρόνια γάμου

Η πρωταγωνίστρια της Barbie, Μάργκο Ρόμπι, περιμένει το πρώτο παιδί της

Μπορεί το 2023 να ήταν η χρονιά της σε επαγγελματικό επίπεδο, όμως το 2024 είναι η χρονιά της σε προσωπικό. Η Μάργκο Ρόμπι είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της και έτσι σύντομα θα γίνουν γονείς με τον επί χρόνια αγαπημένο της, Τομ Ακερλέι.

Το χαρμόσυνο γεγονός αποκαλύφθηκε, όταν η Μάργκο Ρόμπι εθεάθη να περπατά στους πολυσύχναστους δρόμους της λίμνης Κόμο με φουσκωμένη κοιλιά, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ιταλία με τον σύζυγό της.

Τα πρώτα «κλικ» της εγκυμονούσας ηθοποιού έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, σύμφωνα με την οποία η Μάργκο Ρόμπι διανύει τους πρώτους μήνες της κύησης. Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε και το People, μιλώντας με πηγές από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού.

Margot Robbie is pregnant! The Barbie star, 34, is expecting her first child with husband Tom Ackerley https://t.co/zt9J844mNW