Ο Κάνιε Γουέστ σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία και το Twitter (δικαίως) χαίρεται

Είναι οριστική η απόφαση ή πρόκειται για διαφημιστικό κόλπο;

Να και μια είδηση που δεν περιμέναμε. Ο Κάνιε Γουέστ σκέφτεται να ολοκληρώσει την καριέρα του και να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία. Μετά από 10 άλμπουμ και 24 βραβεία Grammy, ο ράπερ ένιωσε την ανάγκη να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, τα τελευταία χρόνια περισσότερη και εντονότερη συζήτηση γίνεται για την προσωπική ζωή του και τις παραβατικές συμπεριφορές του, παρά για την καριέρα του στη μουσική.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο Κάνιε Γουέστ εκμυστηρεύτηκε στον επίσης ράπερ, Rich the Kid, τις σκέψεις του σχετικά με την καριέρα του, όπως αποκάλυψε ο δεύτερος σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Αποσύρομαι από την επαγγελματική μουσική. Δεν είμαι σίγουρος τι άλλο να κάνω», έγραψε ο Κάνιε Γουέστ στο εν λόγω μήνυμα. Από την πλευρά του, ο Rich the Kid, προσπάθησε να τον μεταπείσει, υπενθυμίζοντάς του τις τελευταίες επιτυχίες του. «Αποσύρεσαι; Γιατί; Πώς; Ο κόσμος χρειάζεται τη μουσική σου και αυτό που έκανες εσύ, ο Ty κι εγώ ήταν μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει στη ραπ κουλτούρα το 2024», έγραψε χαρακτηριστικά.

Kanye West Is Retiring from ‘Professional Music,’ Says Rich The Kid https://t.co/SNqN1TQzgH