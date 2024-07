Σάνεν Ντόχερτι: Ο γιατρός της μιλάει για τις τελευταίες στιγμές της - «Δεν ήταν έτοιμη να φύγει»

Ο γιατρός της ηθοποιού μίλησε για τις τελευταίες στιγμές της

Η Σάνεν Ντόχερτι «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών το Σάββατο 13 Ιουλίου, μετά από μια γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η αγαπημένη «Μπρέντα» είχε διαγνωστεί με καρκίνο τετάρτου σταδίου και παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, δεν σταμάτησε στιγμή να μάχεται και να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, κερδίζοντας τη ζωή της. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατό της, ο γιατρός της και ογκολόγος, Δρ Λόρενς Ντ. Πίρο, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές της Σάνεν Ντόχερτι, λέγοντας πως η ηθοποιός δεν ήταν έτοιμη και δεν ήθελε να πεθάνει. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε πόσο επιβαρυμένη ήταν η υγεία της, πίστευε στις δυνάμεις της και θεωρούσε πως η τελευταία θεραπεία θα περιόριζε τον καρκίνο. Ωστόσο, η ελπίδα της έσβησε.

