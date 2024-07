Η Σελίν Ντιόν είναι... οι Ολυμπιακοί Αγώνες - Η ερμηνεία της που καθήλωσε τον πλανήτη

Ανεβασμένη στον Πύργο του Άιφελ ερμήνευσε το «L'Hymne à l'amour» της Έντιθ Πιαφ και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης

Η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στο φινάλε της μεγάλης βραδιάς, ανεβασμένη στον Πύργο του Άιφελ, το σήμα κατατεθέν του Παρισιού και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης με την ερμηνεία της.

Φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία Dior, δίπλα σε ένα πιάνο και κάτω από τους ολυμπιακούς κύκλους, ερμήνευσε το τραγούδι, «L'Hymne à l'amour» (Ύμνος στην Αγάπη) που έχουμε λατρέψει από τη φωνή της Εντίθ Πιαφ -και όχι το «La vie en rose» όπως είχαν αναφέρει τα διεθνή πρακτορεία - και καθήλωσε όλο τον πλανήτη.

Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό, αφού η Καναδή ερμηνεύτρια, με την γαλλική καταγωγή, είχε βρεθεί και στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα το 1996.

Μια τραγουδίστρια σύμβολο που αναγκάστηκε να τα παρατήσει όλα - την παγκόσμια περιοδεία της και όλα όσα είχε ονειρευτεί να κάνει στο χώρο της μουσικής- και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην υγεία της μετά τη διάγνωσή της με το σύνδρομο Stiff Person.

Ένας καθημερινός αγώνας αποκατάστασης, με κλάματα, με δυσάρεστες σκέψεις, με απογοητεύσεις. Μια συνεχόμενη μάχη, από την ώρα που ξυπνούσε με ένα και μόνο στόχο: Να τα καταφέρει - σίγουρα θυμάσαι και όσα έλεγε στο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε αλλά και τη στιγμή που σφάδαζε από τους πόνους.

Αυτό άλλωστε δεν κάνουν και όλοι οι αθλητές; Προετοιμάζονται χρόνια μόνοι τους, παλεύουν με τον εαυτό τους, ξεπερνούν τα όριά τους για να εμφανιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την top αθλητική διοργάνωση, διεκδικώντας ένα μετάλλιο.

Και η Σελίν Ντιόν όχι απλά εμφανίστηκε, αλλά έκανε ένα μεγαλειώδες come back, σχεδόν μετά από τρία χρόνια αποχής.

Άφησε πίσω της όλα όσα την ταλαιπωρούσαν μέχρι τώρα και κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με τους χρήστες των social media να την αποθεώνουν.

Και δικαιολογημένα. Αποφασισμένη και γεμάτη δύναμη και πείσμα κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral της ημέρας, αφού η ερμηνεία της ήταν για πολλούς η καλύτερη στιγμή της τελετής έναρξης.

Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική διαταραχή με κύρια χαρακτηριστικά της την προοδευτική ακαμψία και δυσκαμψία. Επηρεάζει κυρίως τους μυς του κορμού και συνοδεύεται από σπασμούς, με αποτέλεσμα τις σταδιακές παραμορφώσεις της στάσης. Τα κοινά του συμπτώματα είναι η μειωμένη κινητικότητα και η οσφυϊκή υπερλόρδωση.

Ένα ακόμα από αυτά και ίσως το βασικότερο είναι η μυϊκή δυσκαμψία στον κορμό και τα άκρα, μαζί με επεισόδια μυϊκών σπασμών που προκαλούνται από περιβαλλοντικά ερεθίσματα ή από ψυχολογικούς παράγοντες όπως είναι το συναισθηματικό στρες.

