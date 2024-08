Γιατί τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τις topless φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον ήρθαν ξανά στο προσκήνιο;

Ένα σκάνδαλο που είχε αναστατώσει την Κέιτ Μίντλετον και το Παλάτι, το 2012

Πίσω στο 2012, ένα σκάνδαλο (από τα πολλά που έχει αντιμετωπίσει το Παλάτι τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελούν για τον διεθνή Τύπο βούτυρο στο ψωμί) είχε αναστατώσει την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ήταν τότε που το γαλλικό περιοδικό «Closer» δημοσίευσε topless φωτογραφίες της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, που τράβηξαν δύο παπαράτσι.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές στη Προβηγκία, με τους δύο παπαράτσι να στήνονται από μακρινή απόσταση, χωρίς κανέναν σεβασμό στην ιδιωτικότητα της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, απαθανατίζοντας την Κέιτ χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, ενόσω έκανε ηλιοθεραπεία.

Φυσικά, το «Closer» τις έβαλε στο εξώφυλλό του, το οποίο είχε για τίτλο: «Οι φωτογραφίες που θα κάνουν τον γύρο του κόσμου». Σε χρόνο μηδέν ταξίδεψαν όντως παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να πάρει τεράστιες διαστάσεις και να προσθέσει επιπλέον πονοκέφαλο στο Παλάτι, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε να αντιμετωπίσει δημοσιεύματα για το ξέφρενο πάρτι του πρίγκιπα Χάρι, στο Λας Βέγκας.

Πώς εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ με τις topless φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον;

Εύλογα τώρα θα αναρωτιέσαι που κολλάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση που οδήγησε τη βασιλική οικογένεια στην μήνυση εις βάρος του περιοδικού και το Closer να καταβάλλει τελικά πρόστιμο 100.000 ευρώ. Αλλά, όπου σκάνδαλο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, πρώτος. Ακόμα κι αν είναι εκτός Αμερικής.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει το σκάνδαλο που είχε προκύψει, στο Twitter, γράφοντας: «Ποιος δεν θα τραβούσε τη φωτογραφία της Κέιτ και δεν θα έβγαζε πολλά χρήματα αν έκανε γυμνή ηλιοθεραπεία; Έλα Κέιτ».

Σε συνέχεια των tweets, ο Τραμπ έγραψε επίσης πως η Κέιτ Μίντλετον είναι υπέροχη, αλλά δεν θα έπρεπε να κάνει γυμνή ηλιοθεραπεία, ενώ ακόμα και στην αμερικανική τηλεόραση, ανέφερε:

«Είμαστε όλοι θαυμαστές της Κέιτ Μίντλετον, μπορείτε να φανταστείτε γιατί θα έβγαινε έξω γυμνή; Γιατί θα έπρεπε να στέκεται γυμνή σε μια πισίνα ή όπου κι αν βρισκόταν; Είναι η Κέιτ. Είναι τρομερό αυτό που έκαναν οι παπαράτσι, αλλά πώς μπορείς να κάνεις μια τέτοια βλακεία;».

Όλα τα παραπάνω εξόργισαν τον Ουίλιαμ, κάτι που μαθαίνουμε από τον Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο οποίος κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο του «Catherine, the Princess of Wales: The Biography» και σε αυτό αναλύει κρυφές πτυχές της ίδιας αλλά και του ζευγαριού. Έγραψε πως αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη διαμάχη του της Κέιτ Μίντλετον και του Ουίλιαμ με τον Τύπο, με τους εκρπροσώπους τους να παλεύουν να μην κυκλοφορήσουν οι φωτογραφίες.

Να σημειωθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια «αδυναμία» στη βασιλική οικογένεια, αφού έκανε με πολλούς τρόπους γνωστή την απέχθεια του για την Μέγκαν Μαρκλ. Μάλιστα, προειδοποιούσε συνεχώς τον πρίγκιπα Χάρι, πως κάποια στιγμή θα τον παρατήσει.