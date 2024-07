Κέιτ Μίντλετον: η βιογραφία που αποκαλύπτει τα πάντα για τη σχέση της με τον Κάρολο, τον Ουίλιαμ, το Χάρι και τη Μέγκαν – νέες αναταράξεις στους royals!

Ποια είναι πραγματικά η Κέιτ Μίντλετον; Πως έγινε η γυναίκα που είναι σήμερα; Τα πάντα στην αποκαλυπτική βιογραφία της χρονιάς Catherine, the Princess of Wales: The Biography

Λίγες μέρες πριν τα βιβλιοπωλεία γεμίσουν με τη βιογραφία του Ρόμπερτ Τζόμπσον για την Κέιτ Μίντλετον, Catherine, the Princess of Wales: The Biography, και στη δημοσιότητα βγαίνουν όλο και περισσότερες πτυχές της ζωής της πριγκίπισσας της Ουαλίας, από τη σχέση της με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ έως πληροφορίες για τις πραγματικές συνθήκες υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄η οποία όπως αποκαλύπτει το βιβλίο έπασχε από μυέλωμα, αλλά και τη ρήξη στις σχέσεις με τον Χάρι και τη Μέγκαν.

Στη βιογραφία του Ρόμπερτ Τζόμπσον η Κέιτ Μίντλετον απεικονίζεται ως μια ώριμη, ισχυρή γυναίκα με δυνατό μυαλό. Αυτό που κέρδισε τις καρδιές των Άγγλων ήταν η ομοιότητά της με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Η Κέιτ είναι μια έξυπνη και οξυδερκής γυναίκα που ήξερε πώς ο γάμος με τον Ουίλιαμ θα σήμαινε ότι πρέπει να δουλέψει για το στέμμα, μια δέσμευση που έκανε με μεγάλη σοβαρότητα και αφοσίωση παρόλο που δεν ρέει βασιλικό αίμα στις φλέβες της.

Η σύγκρισή της Κέιτ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Κέιτ ενήργησε όπως μόνο ένας άλλος royal πριν από εκείνη είχε το θάρρος να κάνει, δείχνοντας δημόσια τον πόνο της και αυτή ήταν η Νταϊάνα. Η Νταϊάνα είχε εκμυστηρευτεί στην τηλεόραση τον ψυχολογικό πόνο που ένιωθε μέσα στο γάμο της, η Κέιτ είχε το θάρρος να μιλήσει για τον σωματικό και τον καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτό την τοποθέτησε σε μια υψηλότερη βαθμίδα από τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας και ενίσχυσε την επιρροή της στους ανθρώπους. Σε μια οικογένεια όπου οι άνθρωποι τείνουν να είναι άχρωμοι και όχι πολύ δημοφιλείς, η Κέιτ Μίντλετον έγινε το επίκεντρο. Η Νταϊάνα από την άλλη, που ήταν εξίσου έξυπνη και αιχμηρή, δεν μπόρεσε να φέρει ηρεμία στη βασιλική οικογένεια.

Ο Αντόνιο Καπράρικα, δημοσιογράφος, ειδικός στη βρετανική μοναρχία και συγγραφέας έργων όπως ο William & Harry μίλησε στο ιταλικό site Fanpage για την Κέιτ, μια από τις βασικές προσωπικότητες της αγγλικής βασιλικής οικογένειας και σύγκρινε τις δύο γυναίκες: “Η Νταϊάνα ήταν μια βαθιά πληγωμένη και εύθραυστη γυναίκα λόγω της δυστυχίας που είχε υποστεί στην παιδική και εφηβική ηλικία, η οποία στη συνέχεια προβλήθηκε στην ενήλικη ζωή της. Η Κέιτ, από την άλλη, είχε την τύχη να μεγαλώσει περιτριγυρισμένη από αγάπη. Ο Ουίλιαμ όχι μόνο την ερωτεύτηκε αλλά και προχώρησε μαζί της στη δημιουργία μια οικογένειας στην οποία δεν χρειάζεται να υποκρίνεται. Μαζί της γνώρισε τη χαρά μιας οικογένειας που δεν είχε ποτέ”.



Η σχέση της Κέτι με τον Χάρι και τη Μέγκαν

Σύμφωνα με τον Καπράρικα που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της Κέιτ “με τον Χάρι και τη Μέγκαν δεν τίθεται θέμα διαφωνιών. Οι Γουίντσορς πίστευαν ότι το να διώξουν τον Χάρι από τη σκέπη τους και να περιορίσουν τις οικονομικές του δυνατότητες θα τον έκαναν να ξαναβρεί τα βήματά του, αλλά δεν είχαν υπολογίσει την παρουσία της Μέγκαν. Ο Χάρι έχει μεταμορφωθεί σε χαρακτήρα σαπουνόπερας, πουλώντας το μόνο εμπόρευμα που έχει: τη βρώμικη μπουγάδα της οικογένειάς του. Η Κέιτ περιγράφεται από τους Σάσεξ ως ρατσίστρια και ψυχρή που ξέρει να ελίσσεται κοινωνικά. Το να είσαι όμως ειρηνοποιός δεν σημαίνει ότι θα δεχτείς να γίνεσαι σάκος του μποξ και οι Γουίντσορς έχουν δεχθεί πολύ ξύλο από τους Σάσσεξ”, αναφέρει.

Ο ήρεμος και ταυτόχρονα αποφασιστικός χαρακτήρας της πριγκίπισσας έχει αποτελέσει ατού σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και μετά την περιβόητη συνέντευξη που έδωσε η Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ στην οποία είπε, μεταξύ άλλων, ότι ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν εκφράσει “ανησυχίες για το πόσο σκούρο μπορεί να είναι το δέρμα του παιδιού της”. Το Παλάτι αναγκάστηκε να εκδώσει τότε μια άνευ προηγουμένου δήλωση εκ μέρους της Βασίλισσας εκείνη την εποχή δηλώνοντας ότι όσα έχουν αναφερθεί λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπιστούν από την οικογένεια ιδιωτικά.



Για τον Ουίλιαμ, η συμπεριφορά του Χάρι και της Μέγκαν ήταν ασυγχώρητη και δεν μπορούσαν πλέον να τους εμπιστευτούν. Η Κάθριν λέγεται ότι πληγώθηκε βαθιά από τους διάφορους ισχυρισμούς που προέκυψαν στη συνέντευξη, καθώς και από τις λεγόμενες μεταγενέστερες αποκαλύψεις των Σάσεξ στη σειρά τους στο Netflix και στο βιβλίο του Χάρι, Spare, όπου εκείνη και ο Ουίλιαμ περιγράφονταν ως ψυχροί άνθρωποι.



Ακόμη και σε εκείνη την περίσταση και οι δύο τήρησαν μια αξιοπρεπή σιωπή. Ο υπαινιγμός ότι ένας από αυτούς ήταν ρατσιστής ήταν παράλογος. Αυτή ήταν ξεκάθαρα μια παρεξήγηση, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Χάρι δήλωσε αργότερα ότι δεν πίστευε ότι η βασιλική οικογένεια ήταν ρατσιστική.

Παρά τις βαριές κατηγορίες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου έδειξε για άλλη μια φορά όλη της τη διπλωματία και την ηρεμία της προσπαθώντας να φέρει πιο κοντά τα δύο αδέρφια. Μετά τη λειτουργία, ο Χάρι πλησίασε γρήγορα την Κέιτ καθώς έφευγε από το παρεκκλήσι. Όταν ο Ουίλιαμ έφτασε κοντά τους, εκείνη, με μια έξυπνη κίνηση που καλύφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, στάθηκε πίσω, επιτρέποντας έτσι στα αδέρφια να περπατήσουν το ένα δίπλα στο άλλο και να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες.

AP photos



Η σχέση της Κέιτ με τον Κάρολο

Υπάρχει μεγάλος σεβασμός μεταξύ της Κέιτ και του Καρόλου. Είναι τόσο κοντά οι δυο τους επειδή η πριγκίπισσα συνέβαλε στο να φτιάξουν οι σχέσεις του Γουίλιαμ με την Καμίλα. Εξαιτίας της αυθεντικότητάς της έγινε για τον Κάρολο η κόρη που δεν απέκτησε ποτέ. Ο Ρόμπερτ Τζόμπσον αποκαλύπτει ότι η Κέιτ και ο Βασιλιάς Κάρολος αποκαλούν ο ένας τον άλλον με τρυφερά παρατσούκλια: Η Κέιτ απευθύνεται στην Αυτού Μεγαλειότητα αποκαλώντας τον “παππού”, ενώ εκείνος την αποκαλεί “αγαπημένη μου νύφη”.

Ο Τζόμπσον προσθέτει στο βιβλίο ότι ο μονάρχης συνήθως χαιρετίζει την Κέιτ με ένα φιλί στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και ότι οι δύο τους συχνά “γελούν και αστειεύονται μαζί”. Ο βασιλιάς γνωρίζει την καλή επιρροή που έχει η Κέιτ σε όλη την οικογένεια και στο λαό. Ωστόσο, αυτό δεν τον αγχώνει. Ο Κάρολος γνωρίζει καλά το γεγονός ότι η προσοχή πρέπει να εκτραπεί στους νεότερους αυτή την κρίσιμη για το μέλλον της μοναρχίας εποχή. Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ όπως λέει ο Τζόμπσον, έχουν μια δύναμη έλξης. Η Κέιτ εκτιμάται πολύ, αλλά ποτέ δεν ξεπερνά τα όρια και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, όπως έδειξε πρόσφατα με τη διπλή ασθένεια που έπληξε τη σύζυγό και τον πατέρα του, στέκεται επάξια στο ύψος του ρόλου του!