Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι πολύ «demure» και το δείχνει σε νέο βίντεο στο Instagram

H «Jenny from the block» ξέρει πώς να είναι πάντα on trend

Είπαμε, το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα είναι πολύ «demure» και το τελευταίο βίντεο από την Τζένιφερ Λόπεζ έρχεται να μας επιβεβαιώσει. Από τότε που η TikToker Τζουλς Λεμπρόν ανέβασε ένα βίντεο που λέει πως ετοιμάζεται για τη δουλειά με «demure» (σεμνό) και προσεκτικό τρόπο, το «demure» έχει γίνει viral.

Η λατίνα σούπερσταρ ξέρει πώς να είναι πάντα on trend και το αποδεικνύει ανεβάζοντας στο TikTok και το Instagram της ένα βίντεο που λέει πόσο «demure» είναι όταν πίνει το κοκτέιλ της -από το δικό της brand φυσικά, το Delola.

«Είδες πώς το κάνω αυτό, όταν πίνω από το μπουκάλι; Πολύ σεμνά» λέει στην κάμερα και πίνει μια μικρή γουλιά από το μπουκάλι Delola L'Orange Spritz. «Πολύ προσεκτικά. Δεν το καταπίνω, απλά δεν... όλο κατευθείαν κάτω. Λίγο λίγο. Κομψά. Το καταπίνω. Σεμνά. Προσεκτικά», λέει η Λόπεζ.

Φυσικά, η Λεμπρόν και ενθουσιάστηκε με τη συμμετοχή της Λόπεζ στο trend και δεν παρέλειψε να το σχολιάσει γράφοντας «Η JLO από τη σεμνή γειτονιά;;;»

Στο trend έχουν ήδη μπει και άλλοι διάσημοι, όπως η Ολίβια Ροντρίγκο, η Μπίμπι Ρέξα, η Sza, η Ράμερ Γουίλις, ο Πεν Μπάντγκλεϊ και άλλοι. Και φυσικά, όπως η Κάμαλα Χάρις αγκάλιασε το brat trend αμέσως, έτσι κι ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν γράφοντας «Ακυρώνοντας τα φοιτητικά χρέη σχεδόν 5 εκατ. Αμερικανών μέσα από διάφορες δράσεις. Πολύ προσεκτικά. Πολύ σεμνά.