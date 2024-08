Ρώτησαν την εγκυμονούσα Cardi B, αν έκανε λεύκανση δέρματος: «Γιατί είστε τόσο ηλίθιοι;»

Την κατηγόρησαν ότι έκανε λεύκανση δέρματος και εκείνη έδωσε μια αποστομωτική απάντηση

Η Cardi B είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της, ωστόσο πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε επίσημα τον χωρισμό της από τον μέχρι πρότινος σύζυγό της, Offset, με τον οποίο έχει αποκτήσει ήδη δύο παιδία. Η τραγουδίστρια δεν έχει μιλήσει δημόσια γι’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην προσωπική ζωή της, επιλέγοντας με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθεί στην εγκυμοσύνη της.

Μετά το σοκ που υπέστη προ ημερών, όταν είχε ένα ατύχημα τις σκάλες, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική της υγεία όσο και την υγεία του αγέννητου μωρού της, η ράπερ προσπαθεί να ηρεμήσει. Αναμφίβολα, πρόκειται για έναν γεγονός που την τάραξε, αφού ο σύνδεσμος που σκίστηκε κοντά στη λεκάνη της προκαλούσε αφόρητο πόνο.

Έχοντας, πλέον, αναρρώσει, η Cardi B περνάει αρκετό χρόνο στα social media, μη διστάζοντας, μάλιστα, να απαντήσει στις ερωτήσεις των χρηστών για την εγκυμοσύνη της. Πρόσφατα, με αφορμή κάποια κακοπροαίρετα σχόλια που έλαβε για το δέρμα της, η ράπερ αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια, μη μασώντας τα λόγια της.

Ειδικότερα, μια μερίδα των fans της ισχυρίστηκε πως η εγκυμονούσα Cardi B έκανε λεύκανση στο δέρμα της. Αυτή η εικασία εκνεύρισε την ράπερ, που αναρωτήθηκε: «Λεύκανση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; Γιατί είστε όλοι τόσο ηλίθιοι;».

Cardi B shuts down follower who accused her of bleaching her skin. pic.twitter.com/tXfMllgT69