Η Cardi B ανακοίνωσε τον χωρισμό της και, μια μέρα μετά, αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη της

Η Cardi B ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον ράπερ Offset

Η Cardi B βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα κι ο λόγος δεν είναι άλλος από την προσωπική ζωή της. Η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της και ράπερ Offset και λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε δημόσια την τρίτη εγκυμοσύνη της.

«Με κάθε τέλος έρχεται και μια νέα αρχή», σημειώνει η Cardi B στην ανάρτησή της, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πως βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών στη ζωή της. Από τη μία, ο κύκλος του γάμου της ολοκληρώνεται, ενώ από την άλλη, ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με την κύηση του τρίτου παιδιού τους.

Cardi B Files for Divorce From Offset a Second Time: Report https://t.co/VldALmn7Gz