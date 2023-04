H Cardi B σχολιάζει το viral βίντεο με τον Δαλάι Λάμα: «Αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος αρπακτικά»

H διάσημη ράπερ σχολιάζει το βίντεο όπου ο Δαλάι Λάμα παρακινεί ένα αγόρι να «ρουφήξει τη γλώσσα του», ενώ μετά τις αντιδράσεις ζήτησε συγγνώμη

Στις οθόνες όλων μας έφτασε το βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Δαλάι Λάμα και ένα μικρό αγόρι, το οποίο τον είχε επισκεφθεί με τους γονείς του προκειμένου να λάβει την ευχή του. Στο βίντεο αυτό, βλέπουμε τον Δαλάι Λάμα να φίλα το μικρό αγόρι στο στόμα, να φέρνει το πρόσωπο του όλο και πιο κοντά στο δικό του και επίσης να ζητάει από το νεαρό αγόρι, να ρουφήξει τη γλώσσα του. Στο μεταξύ το αγόρι είναι φανερά αμήχανο.

Το ιδιαίτερα άβολο βίντεο κυκλοφόρησε και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, με τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία ζητά συγγνώμη από το παιδί, την οικογένεια του, αλλά και όλους όσους πλήγωσε.

Αυτά τα γεγονότα ενόχλησαν ιδιαίτερα και την Cardi B, η οποία αποφάσισε να πάρει δημόσια θέση, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος αρπακτικά. Βλέπουν ως θηράματα τους αθώους. Αυτοί που δεν το γνωρίζουν όμως είναι τα παιδιά μας. Θηρευτές θα μπορούσαν να είναι οι γείτονές μας, οι δάσκαλοι του σχολείου μας, ακόμη και άνθρωποι με χρήματα, δύναμη και αυτοί που είναι στις εκκλησίες μας».

Η Cardi B συνέχισε δίνοντας συστάσεις στους γονείς και λέγοντάς τους «μιλάτε συνεχώς με τα παιδιά σας για τα όρια και το τι δεν πρέπει να επιτρέπουν άλλους να τους κάνουν.

