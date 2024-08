Κέιτ Μίντλετον: Νέα δημόσια εμφάνιση στη Σκωτία εν μέσω της μάχης με τον καρκίνο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κάνουν διακοπές με την οικογένειά τους στη Σκωτία

Η Κέιτ Μίντλετον από τις αρχές της χρονιάς έχει αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ο λόγος δεν είναι άλλος από τη διάγνωσή της με καρκίνο. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας τήρησε τις οδηγίες που έλαβε από τους γιατρούς και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην ανάρρωσή της.

Στα μέσα του περασμένου μήνα, η Κέιτ Μίντλετον έκανε μια δημόσια εμφάνιση στον τελικό του Γουίμπλεντον συνοδευόμενη από την κόρη της. Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ συγκέντρωσε επάνω της όλα τα βλέμματα, με την ίδια να δείχνει ευδιάθετη και να μιλάει συνεχώς με τους ανθρώπους γύρω της.

Kate Middleton is seen at Crathie Kirk for the first time since revealing her cancer diagnosis as she joins Prince William and other Royal Family members for Sunday service https://t.co/TMQl42Ab9d pic.twitter.com/ZsJpXx0A27