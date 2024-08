Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Πρίγκιπας Χάρι: Το σημάδι που φανερώνει πως ζουν ακόμα σαν δύο ξένοι

Η ρήξη στη σχέση του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον πρίγκιπα Χάρι φαίνεται πως είναι γεγονός

Κάποτε ήταν δύο αγαπημένα αδέρφια, που μετά τον θάνατο της μητέρας τους ήρθαν ακόμα πιο κοντά. Σήμερα είναι σχεδόν δύο ξένοι. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως πλέον δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους και ο καθένας ακολουθεί τη δική του ξεχωριστή πορεία.

Πρόσφατα, τα δύο αδέρφια παρευρέθηκαν στην κηδεία του θείου τους Λόρδου Ρόμπερτ Φέλοους, ο οποίος πέθανε στα 82 χρόνια του, ωστόσο ήταν πολύ διακριτικοί, αποφεύγοντας συνεχώς ο ένας τον άλλον. Και οι δύο κάθισαν στο πίσω μέρος της εκκλησίας χωρίς, ωστόσο, να έχουν καμία επικοινωνία.

«Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι ήταν και οι δύο εκεί, αλλά δεν τους είδαμε ποτέ να μιλάνε μεταξύ τους. Κρατούσαν αποστάσεις», ανέφερε πηγή στη «Sun»

Prince William and Harry reunite in secret at uncle’s funeral https://t.co/pnu9zCMPVS