Ο Μπεν Άφλεκ αρνείται ότι βγαίνει με την Κικ Κένεντι επειδή φοβάται ότι θα επηρεάσει το διαζύγιό του από τη Τζένιφερ Λόπεζ

Επίσης, ο πατέρας της έχει υποστηρίξει δημόσια τον Τραμπ, κάτι που τον ανησυχεί πολύ

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ το τελευταίο διάστημα μονοπώλησαν τα φώτα της δημοσιότητας για τα προβλήματα που είχαν στο γάμο τους, τα οποία οδήγησαν στο διαζύγιο.

Η Λατίνα σταρ λίγες ημέρες πριν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και πια περνάει τις ημέρες με τα παιδιά της και τις προετοιμασίες για την παγκόσμια περιοδεία της που είχε αναβληθεί το καλοκαίρι.

Ben Affleck’s representative commented on the rumors circulating that he is dating Kick Kennedy. https://t.co/Wkq1ImiQWX

Από την πλευρά του ο ηθοποιός προσπαθεί να... διαγράψει την Κικ Κένεντι από τη ζωή του για δύο σημαντικούς λόγους: Ο πρώτος επειδή φοβάται ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις διαδικασίες του διαζυγίου του και δεν θέλει να σκεφτεί η Τζένιφερ Λόπεζ ότι μπορεί να ήταν άπιστος και ο δεύτερος επειδή ανησυχεί ότι το όνομά του θα συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ - ο πατέρα της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, είναι υπέρ του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ.

Στις αρχές πάντως αυτής της εβδομάδας, εκπρόσωπος Τύπου του ηθοποιού χαρακτήρισε ως αναληθή τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να βγαίνει με την Κικ Κένεντι, τονίζοντας ότι οι δυο τους δεν γνωρίζονται καν.

Η παραπάνω διάψευση ήρθε μετά την είδηση ότι οι δυο τους περνούν χρόνο μαζί και ότι έβγαιναν και στο παρελθόν, πριν ο Μπεν Άφλεκ παντρευτεί την Τζένιφερ Λόπεζ.

The REAL reason Ben Affleck denied knowing Kick as he desperately tries to 'erase' RFK's daughter from his life amid Jennifer Lopez divorce https://t.co/fDM0mazLMo pic.twitter.com/Eiy6WFwwtg