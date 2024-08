Τζένιφερ Λόπεζ: «Είναι απογοητευμένη που ο Μπεν Άφλεκ προτίμησε να φύγει από τον γάμο και να την αφήσει πίσω»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ήλπιζε σε ένα happy end

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ είναι και επίσημα χωρισμένοι. Η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας πως υπήρχαν αγεφύρωτες διαφορές ανάμεσά τους, συνεπώς ο χωρισμός ήταν μονόδρομος.

Η φημολογία για την κρίση στον γάμο τους ξεκίνησε μέσα στην άνοιξη, ωστόσο οι κοινές εμφανίσεις τους, το γεγονός ότι φορούσαν τα δαχτυλίδια του αρραβώνα τους και οι αναρτήσεις της Τζένιφερ Λόπεζ μπέρδευαν λίγο το τοπίο. Κι ενώ η ουδέτερη στάση τους έδινε ελπίδες στους fans τους, τελικά, στις 20 Αυγούστου, η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Σύμφωνα με το «People», η Τζένιφερ Λόπεζ νιώθει πλέον ανακουφισμένη, διότι έβαλε μια τελεία σε αυτή την τοξική κατάσταση που ζούσε τους τελευταίους μήνες. Η τραγουδίστρια έδωσε χρόνο στον Μπεν Άφλεκ και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να σώσουν τη σχέση τους, όμως εκείνος ήταν ανένδοτος.

