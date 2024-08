Ο Μπεν Άφλεκ άφησε πίσω του τη Τζένιφερ Λόπεζ και γύρισε σελίδα - Πληθαίνουν οι εμφανίσεις με την Κικ Κένεντι

Για τον Μπεν Άφλεκ φαίνεται πως το κεφάλαιο Τζένιφερ Λόπεζ έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα

Η είδηση του διαζυγίου του Μπεν Άφλεκ από την Τζένιφερ Λόπεζ κάθε άλλο παρά σαν «βόμβα» έσκασε στη showbiz, αφού οι φήμες των τελευταίων μηνών μας είχαν δώσει να καταλάβουμε πως δεν πρόκειται για απλώς μια κρίση. Οι δυο τους - που έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη - μπορεί να έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα, όμως αυτός ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Την περασμένη εβδομάδα, η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε όλα τα έγγραφα του διαζυγίου, αναφέροντας στο δικαστήριο πως υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες ανάμεσά τους και πως έχουν χωρίσει από τις 26 Απριλίου. Ακόμα, η τραγουδίστρια αιτήθηκε να λάβει ξανά το επίθετό της ώστε να μην έχει αυτό του Μπεν Άφλεκ, που είχε εκφράσει την επιθυμία της να έχει μετά τον γάμο.

Ben Affleck has been hanging out with RFK Jr.’s daughter Kick Kennedy amid Jennifer Lopez split: source https://t.co/BPxjYsAqor pic.twitter.com/3Fg1cNDrvd